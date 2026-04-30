افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ در رتبه ۱۷۵ از ۱۸۰ قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «خبرنگاران بدون مرز» (RSF) در تازه‌ترین گزارش شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ که امروز (۱۰ اردیبهشت) منتشر شد، افغانستان را با کسب امتیاز ۱۹.۵۱ در جایگاه ۱۷۵ از ۱۸۰ کشور جهان قرار داد.

این سازمان با ابراز نگرانی شدید اعلام کرد که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، «ناقوس مرگ آزادی مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران، به‌ویژه خبرنگاران زن» در افغانستان به صدا درآمد.

گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که رسانه‌های افغانستان اکنون مجبور به پخش محتوای کنترل‌شده توسط حکومت طالبان هستند و فضای رسانه‌ای کاملاً فاقد کثرت‌گرایی و صداهای مخالف شده است؛ سرکوب خبرنگاران به‌طور مداوم افزایش یافته است

طبق این گزارش، بازگشت طالبان چشم‌انداز رسانه‌ای افغانستان را نابود کرد؛ به‌گونه‌ای که تنها در سه ماه نخست، ۴۳ درصد رسانه‌ها تعطیل شدند و دو سوم از ۱۲ هزار روزنامه‌نگار فعال در سال ۲۰۲۱، این حرفه را ترک کردند. همچنین از هر ده خبرنگار زن، هشت نفر مجبور به ترک کار شدند و خبرنگاران زن باقی‌مانده نیز با محدودیت‌های شدید و آزار و اذیت روبرو هستند.

انتقاد از حکومت طالبان به‌طور مطلق ممنوع است و خودسانسوری به یک قاعده تبدیل شده است. موضوعاتی مانند وضعیت زنان، اقلیت‌ها، مذهب و حقوق بشر عملاً ممنوع اعلام شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز همچنین به بازداشت خودسرانه، شکنجه و تهدید خبرنگاران توسط نهادهای امنیتی طالبان اشاره کرده و هشدار داده که خبرنگاران همکاری‌کننده با رسانه‌های خارجی یا کسانی که در تبعید فعالیت می‌کنند، بیشتر در معرض اتهام جاسوسی قرار دارند.

گفتنی است افغانستان پیش از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۱۲۲ جهان قرار داشت، اما پس از آن با سقوط شدید، اکنون در یکی از پایین‌ترین رتبه‌های جهانی آزادی مطبوعات قرار گرفته است.

