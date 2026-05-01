به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین حبیبالله فرحزاد شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها، اظهار کرد: بهترین ذکر، دعا و توسل به پیامبر(ص) و آل پیامبر(ص) ذکر شریف صلوات است.
وی با اشاره به اینکه مرحوم آیتالله بهجت سفارش بسیاری به ذکر صلوات داشتند، مطرح کرد: ایشان تأکید داشتند که ذکر صلوات را به نیت تمام ثوابهایش بفرستید؛ چراکه صلوات گناه را پاککرده، ما را به خدا نزدیک میکند و شفاعت پیامبر(ص) از گوینده این ذکر را واجب میکند.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها حدیثی از امام رضا(ع) را مدنظر قرار داد و افزود: کسی که وسیلهای برای پاککردن گناهان خود ندارد باید زیاد صلوات بر محمد و آل محمد(ص) بفرستد.
وی با بیان اینکه گفتار معصومین حقیقت محض است، عنوان کرد: امام رضا(ع) در ادامه این حدیث میفرمایند که کثرت صلوات گناهان را ناپدید میکند.
فرحزاد با اشاره به اینکه ماه ذیالقعده یکی از ماههای مهم سال است، خاطرنشان کرد: محوریت این ماه امام رضا(ع) هستند چراکه میلاد و شهادتشان به روایتی در این ماه قرار دارد.
وی با بیان اینکه یکی از القاب امام رضا(ع) رئوف است، تصریح کرد: رئوف اولاً اسم خدا است و بارها در قرآن کریم تکرار شده و به معنای شدت مهربانی است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به اینکه خداوند با جماعت است، یادآور شد: دست خداوند و دست اهلبیت(ع) با جماعت است و این جماعت نیازمند استقامت و وحدت است.
وی با بیان اینکه ابرقدرت اصلی خداوند است، گفت: اینکه در برخی از مواقع میگویم آمریکا ابرقدرت است از بیتوحیدی است چراکه یک نایب خدا میتواند تمام جهان را زیر و رو کند.
فرحزاد با اشاره به اینکه ما در پناه محمد(ص) و آل محمد(ص) هستیم، بیان کرد: در روایات آمده است که با دعا میشود امواج بلا را دفع کرد.
وی با بیان اینکه امام هشتم(ع) از مادر، پدر و خانواده مهربانتر هستند، اظهار کرد: تمام مهربانیهایی که در عالم وجود دارد تنها شعبهای از مهربانی چهارده معصوم(ع) است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها اضافه کرد: محال است کسی به زیارت امام رضا(ع) برود، متوسل بشود و دست خالی برگردد.
