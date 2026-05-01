میزبانی اتاق عقد حرم بانوی کرامت از ۳۱۰ زوج جوان در دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت در دهه کرامت، میزبان ۳۱۰ زوج جوان از سراسر کشور، برای انجام عقد ازدواج بود.
علاقهمندان برای استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرایند ثبتنام را انجام دهند و یا با مراجعه به پرتال جامع آستان مقدس فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در بخش پرتالها بر روی گزینه پیوند آسمانی کلیک کرده و مراحل ثبتنام اتاق عقد را دنبال کنند.
برای ثبتنام اتاق عقد حرم مطهر مدارکی از جمله تصویر جواب آزمایشگاه، تصویر فرم تکمیل شده رزرو نوبت که در سایت قابل دانلود است، تصویر صفحه دوم شناسنامه زوجین و تصویر طلاقنامه یا گواهی فوت همسر در صورت ازدواج دوم عروس ضروری است.
شرایط استفاده از اتاق عقد حرم مطهر عبارت از حضور بهموقع و خروج بهنگام، همراهداشتن حداکثر ۱۰ نفر بهغیراز زوجین و عدم پذیرایی از مهمانان و زائران است.
گفتنی است در صورت خالی بودن ظرفیت امکان رزرو نوبت تا ده روز آینده وجود دارد و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ثبتنام اتاق عقد، پیامکی از شماره ۳۰۰۰۱۱۲۲ مبنی بر ثبت و رزرو زمان عقد برای متقاضی ارسال خواهد شد.
...........
پایان پیام/
نظر شما