اصحاب رسانه در جنگ رمضان هیمنه آمریکا را فروریختند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در آئین تقدیر از خبرنگاران قرارگاه سفیر قم (ستاد فرماندهی یکپارچه رسانه‌ای) که در سالن محراب شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم از اصحاب رسانه به‌عنوان مؤمنین یاد کرده و فرمان داده است که روایت‌ها، سخن و گزارش‌های شما باید مزین به‌عنوان «قول سدید» باشد تا هیچ خللی به آن وارد نشود.

وی با اشاره به اینکه تقوا در جان و روح انسان مؤمن باید جای بگیرد، مطرح کرد: اگر عنصر تقوا برای انسان ملکه نشود لغزش‌ها بسیار خواهد بود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) اضافه کرد: این افتخار اهالی رسانه ما است که امروز در حوزه رسانه‌های غربی و رژیم صهیونیستی می‌گویند که خبر درست را باید از جمهوری اسلامی بشنویم.

وی با بیان اینکه امروز از شما راویان حماسه و خون و پاسداران حقیقت در جنگ رمضان تقدیر می‌کنیم، عنوان کرد: شما نقش حیاتی در نمایش اقتدار ملت ایران ایفا کردید و همچنان در حال انجام‌وظیفه هستید.

آیت الله سعیدی با اشاره به ایستادگی خبرنگاران با سلاح قلم و دوربین‌شان در خط مقدم نبرد رسانه ای با دشمن، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در جنگ تحمیلی سوم شجاعانه زیر آتش سنگین تهاجم رسانه ای دشمن بودند و روایت اول از جنایات دشمن را مخابره کرده و هیمنه پوشالی آمریکا در غرب را فرو ریختند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: اگر مجاهدات شما پس از شهادت مظلومانه رهبر حکیم انقلاب نبود، امروز دنیا طعم پیروزی جمهوری اسلامی بر استکبار جهانی را حس نمی‌کرد.

وی ضمن تبریک میلاد امام‌رضا(ع)، تصریح کرد: دهه کرامت امسال برگرفته از خون، حماسه، شرف، غیرت و مظلومیت بود.

...........

پایان پیام/