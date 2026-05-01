به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین صفر فلاحی در گفتگویی خبری با اشاره به فعالیتهای حرم بانوی کرامت در دهه کرامت اظهار داشت: دهه کرامت ۱۴۰۵ به خاطر شرایط جنگی حاکم بر کشور ویژگی های خاصی داشت و برنامه ها و خدمترسانی متنوعی نسبت به سالهای گذشته داشته است.
مدیر عالی حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: رویکرد و انگیزه مهم دهه کرامت امسال بر پایه همافزایی و توجه به اتحاد آحاد مردم جامعه در راستای تقویت استقامت و انسجام ملی در برابر دشمنان بوده است که در این راستا فعالیتها و خدمات مختلفی در بخشهای مختلف حرم بانوی کرامت با همکاری تمامی معاونتها صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: تکریم زائر و ایجاد فضای معنوی همراه با آرامش و آسایش برای زائران با توجه به رشد چشمگیر حجم زائران نیازمند اتحاد و انسجام بخشهای مختلف خدمترسانی است که امسال به نحو احسن انجام شد.
فلاحی یادآور شد: خدماترسانی در بخشهای خدمات اماکن از جمله تنظیف، چایخانهها، مفروش کردن صحنها و گلآرایی، در بخش انتظامات و ارشاد در ورودیهای آستان و ایجاد نظم در تمامی صحنها، رواقها و شبستانها در تمامی برنامههای فرهنگی، همچنین در بخش تکریم زائر در بخشهای کفشداری، امانتداری، شارژ موبایل، اشیای گمشده، اسکان زائر، ایستگاههای صلواتی و مواکب، نانوایی رایگان فاطمی، خدمات سالمندان، خودروهای برقی زائر بر و خدمات صندلی چرخدار و همچنین بخش رواق خواهران در دهه کرامت به صورت ویژه انجام شده است تا زائران بتوانند در کمال آرامش به زیارت مشرف شوند.
مدیر عالی حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: استقبال از گروهها و هیئات مذهبی و اقشار مختلف باتوجهبه فضای جنگ رمضان و تجمعات مذهبی و ملی، برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان، تشییع و تدفین شهدای جنگ تحمیلی سوم، بزرگداشت و تکریم خانواده شهدا با همکاری دیگر معاونتهای حرم بانوی کرامت از ابتدای جنگ و بهصورت ویژه در دهه کرامت توسط آستان مقدس صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: در دهه کرامت تلاش شده است در بخشهایی که نیاز زائرین بیشتر احساس میشود، خدمات نیز مضاعف و گستردهتر شود که به همین دلایل حضور خادمان نیز بهصورت فوقالعاده افزایش داشته و سعی شده است در بخش رفاهیات بهصورت ویژه خدمترسانی شود که این اقدام با همافزایی دیگر معاونتها و با پیوست فرهنگی انجام شده است.
فلاحی تأکید کرد: آئینهای بزرگداشت دهه کرامت در آستان مقدس از همان ابتدا با گلآرایی ضریح مطهر و دیگر رواقها و شبستانها با اهدای گل توسط بانیان خیر و گلخانهداران به همت خادمان آستان انجام شد و در طول دهه کرامت نیز آستان مقدس با دعوت از اقشار مختلف جامعه در راستای ایجاد انسجام و وحدت جامعه، محافل خطبه خوانی برگزار نمود.
وی در پایان گفت: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در مناسبتهای مختلف، زمینه خدمترسانی نیروهای امدادی و درمانی را نیز فراهم میکند و در دهه کرامت امسال نیز، هلالاحمر، علوم پزشکی، اورژانس و آتشنشانی حضور ویژه در حرم بانوی کرامت داشتند.
...........
پایان پیام/
نظر شما