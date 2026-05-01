به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی ضمن اشاره به موضوع مذاکره که در محافل سیاسی و رسانهای مطرح است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است؛ ما همیشه از مذاکره استقبال کردهایم اما مذاکرهای که بر پایه منطق و عقلانیت باشد؛ قطعاً ما تحمیل را نمیپذیریم.
رئیس قوه قضاییه گفت: دشمنی که با تجاوز و تهدید به هیچیک از اهداف و اغراضش نرسیده، قطعاً در میز مذاکره نیز نمیتواند تحمیلگری و زیادهخواهی کند؛ این موضع قاطع و غالب در نظام ماست و همه ما در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب، تاکید میکنیم که دیپلماسی ما در امتداد میدان است. البته ممکن است افرادی باشند که با حُسننیت، نظرات دیگری داشته باشند؛ این افراد نیز ضروری است که نظراتشان را در چارچوب سیاستهای کلان نظام و منافع عالیه ملت، تنظیم کنند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما از جنگ استقبال نمیکنیم اما از جنگ هراسی نداریم؛ اگر عزتمان تهدید شود، برای عزتمان میجنگیم؛ این موضع قاطع ملت ماست؛ نمایانگر این موضع قاطع، پویش بیش از ۳۰ میلیونی جانفدایان ایران است که لرزه بر اندام دشمنان انداخته است.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع اخذ غرامت از متجاوزین بیان داشت: پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران و جنایات جنگی رخ داده در این تجاوز، هم در ساحت داخلی و هم در ساحت بینالمللی با قدرت و قوت استمرار خواهد داشت و ما جنایتکاران جنگی را تعقیب میکنیم و کیفر میدهیم و از آنان غرامت میستانیم.
رئیس عدلیه در ادامه سخنانش با اشاره به مقوله مهم اتحاد ملی، اظهار کرد: امروز وحدت و انسجام ملی ما، در اوج قرار دارد؛ باید از این قضیه، حراست و حفاظت کنیم و از هر آنچه سبب خدشه به این اتحاد میشود، به جد بپرهیزیم. موج متحد و منسجم مردمی باید هر چه بیشتر تقویت و تحکیم شود.
قاضیالقضات به موضوع دستورالعمل مردمی مواسات اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی که ممکن است برخی مضایق و محذورات بهواسطه تحمیل جنگ، وجود داشته باشد، باید هر چه بیشتر بر دامنه احسان و مواسات و نیکوکاری بیفزاییم؛ ضروری است دستورالعمل مردمی نیکوکاری و مواسات را هر چه بیشتر توسعه دهیم. آحاد مردم از تولیدکننده و توزیعکننده تا مصرفکنندگان، خودشان اهتمام و توجه داشته باشند تا خدایناکرده به بنیه تولیدی کشور صدمه وارد نشود و در تأمین مایحتاج عمومی با مشکل و کمبود مواجه نشویم.
محسنی اژهای، خدمترسانی به مردم را اولویت اساسی و اصلی کارگزاران نظام دانست و اظهار کرد: امروز کل کشور میدان کارزار و جهاد است؛ قوه قضاییه نیز در این میدان جهاد سهیم است و نیروهای قضایی در سراسر کشور، در شرایط جنگی با وجود اتفاقاتی که حادث شده بود، کار را زمین نگذاشتند و سنگر خدمت به مردم را حتی در زیر بمباران رها نکردند.
رئیس دستگاه قضا گفت: در جریان جنگ اخیر، برخی از ظرفیتهای موجود در قوه قضاییه، فعلیت و ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد. یکی از این ظرفیتها، توسعه دادرسی الکترونیکی بود. در این راستا، اتفاق بزرگی در جهت انتفاع مردم و مراجعان رخ داد. ضروری است در شرایط پس از جنگ نیز نسبت به بسط و قوام این ظرفیتها اهتمام بیشتری به خرج دهیم.
وی با تمجید از اتحاد مردمی، بیان داشت: مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی در خلال جنگ اخیر و پس از آن، حماسهای شگرف خلق کردند؛ عظمت این حماسه و عظمت این موجهای متحد مردمی به قدری سنگین و ثقیل است که شاید امکان تبیین و تقریر آن در زمان فعلی میسر نباشد.
محسنی اژهای با اشاره به جایگاه ویژه ایران اسلامی در نظم نوین جهانی، گفت: خون مطهر شهدای ایران اسلامی در جنگ رمضان و در صدر آنان سیدالشهدای ایران اسلامی قائد امت، امام خامنهای شهید، به ایران اسلامی عظمتی مضاعف بخشیده است و ما اکنون در نظم نوین جهانی و در هندسه قدرت جهانی، جایگاهی ویژه، ممتاز، مؤثر و متنفذ داریم.
رئیس عدلیه با اشاره به توطئههای ادامهدار دشمن، افزود: بدونتردید، دشمن شکستخورده و زخمخورده، بیکار نخواهد نشست و روزبهروز بر دامنه توطئههایش خواهد افزود و احتمال تجاوز مجدد دشمن نیز وجود دارد؛ در اینجا وظیفه و تکلیف ما ایجاب میکند که لحظهای از دشمن و دسایس او غفلت نکنیم؛ این نگرش و راهبرد باید در تمامی سطوح برنامهریزیهای ما حاکم باشد؛ حتی اگر دیگر حمله و هجمهای هم از ناحیه دشمن صورت نگیرد، باز هم باید در برنامهریزیهای خود مقوله پایداری و تابآوری را بگنجانیم.
