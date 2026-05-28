انهدام یک هواگرد متخاصم آمریکایی در آسمان استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسعود تنگستانی» فرماندار شهرستان جم در ارتباط صدای انفجار در این شهرستان اظهار داشت:در پی شناسایی و رصد هواگردهای متخاصم آمریکایی در این منطقه، بلافاصله با عملیات موفق پدافند هوایی این هواگرد مورد هدف قرار گرفت.

وی افزود: نیروهای مسلح در این منطقه در آمادگی کامل به سر برده و اجازه نفوذ به دشمنان متخاصم را نخواهند داد.

فرماندار جم تصریح کرد: هم اکنون وضعیت شهر پایدار بوده و آرامش در سطح شهر برقرار شده و مردم نگران نباشند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸