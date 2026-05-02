ایلهان عمر: ترامپ یک جنایتکار است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده دموکرات کنگره آمریکا در واکنشی شدید به اظهارات رئیس جمهور این کشور درباره خود و شهروندان سومالیایی‌تبار ساکن آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ جنایتکاری است که به خاطر تجاوز پاسخگو شده است.

ایلهان عمر روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار ویدئویی از اظهارات ترامپ در فلوریدا نوشت: این یاوه‌گویی دیوانه‌وار از جنایتکاری است که ۳۴ فقره سابقه کیفری دارد، به خاطر تجاوز پاسخگو شده و متهم به کودک‌آزاری است.

وی تاکید کرد: من هنوز نمی‌دانم چطور کسی حاضر می‌شود خودش را اینگونه تحقیر کند، اما ما شاهد این امر هستیم. ضمناً، حزبی که از کودک آزاری حمایت می کند باید مطالب جدیدی برای انحراف اذهان پیدا کند.

ترامپ در سخنرانی خود در فلوریدا، شایعات علیه ایلهان عمر نماینده مسلمان و سومالیایی تبار مینه‌سوتا که مدت‌ها پیش رد شده اند را تکرار کرد.

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی زننده ادعا کرد: من معتقدم که او با برادرش ازدواج کرده است، که کاملاً غیرقانونی است.

گفتنی است پیش از این نماینده مسلمان کنگره آمریکا در پیامی با اشاره به نقش گسترده رئیس جمهوری این کشور در پرونده اپستین اعلام کرد که ترامپ رهبر گروه حامی پدوفیل ها (حامیان سوءاستفاده جنسی از کودکان) است.

ایلهان عمر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نام دونالد ترامپ ۳۸ هزار بار در پرونده اپستین تکرار شده است.

پرونده فساد گسترده جفری اپستین تاجر یهودی مجرم جنسی و پولشویی، سال‌هاست که بر فضای عمومی سیاست آمریکا سایه انداخته و به محلی برای تسویه حساب‌های سیاسی احزاب آمریکایی از هم تبدیل شده است.

بعد از افشاگری‌ها و انتشار برخی اسناد اپستین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت تحت فشار قرار گرفت. ترامپ ۲۰ کارمند دادگستری که در انتشار این اسناد دست داشتند را اخراج کرد.

در نهایت تحت فشار افکار عمومی کنگره و سنا دستور به انتشار پرونده اپستین دادند.

