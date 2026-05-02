به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز راهبری جذب حوزه‌های علمیه، خط مشاوره تلفنی رایگان ۰۲۵۳۳۱۳۴۰۰۰ را برای پاسخگویی به داوطلبان و والدین راه‌اندازی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین «محمدرضا برته» رئیس مرکز راهبری جذب حوزه‌های علمیه طی گفت‌وگویی به بیان توضیحاتی پیرامون اختصاص یک خط برای ارائه مشاوره تلفنی رایگان به داوطلبین ورود به حوزه و والدین آنان پرداخت که مشروح آن در پی می‌آید:

* جناب آقای برته! یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبین ورود به حوزه، نبود یک مسیر شفاف برای پاسخ به سوالات اولیه و حتی تخصصی‌شان است. شنیده‌ایم که مرکز راهبری جذب حوزه‌های علمیه، یک شماره مشاوره رایگان راه‌اندازی کرده است. کمی درباره این موضوع توضیح می‌دهید؟

به نام خدا؛ بله دقیقاً همین طور است. خیلی از جوانان مستعد و خانواده‌هایشان، یا از فرآیند پذیرش و ثبت نام در حوزه که آغاز شده، اطلاع دقیقی ندارند؛ یا نگران مسیر تحصیلی، معیشت، سبک زندگی طلبگی، تعهدات بعد از فارغ‌التحصیلی و یا حتی فرق بین مدارس علمیه مختلف هستند؛ به همین دلیل مرکز راهبری جذب حوزه‌های علمیه، طرح ملی مشاوران جذب و پذیرش حوزه را راه اندازی نموده که این خدمت به صورت حضوری، مجازی و تلفنی ارائه داده می‌شود که در این راستا، یک خط مشاوره تلفنی رایگان اختصاص داده شده تا داوطلبین بتوانند بدون هیچ نگرانی، سوالاتشان را بپرسند.

* چه کسانی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند؟ فقط خود داوطلبین یا خانواده‌ها هم مجاز هستند؟

کاملاً آزاد است. هم خود داوطلب عزیز، هم پدر، مادر و حتی مشاور مدرسه‌اش.

ما معتقدیم تصمیم برای ورود به حوزه، یک تصمیم خانوادگی است. گاهی مادر نگران شرایط خوابگاه فرزندش است. گاهی پدر نگران آینده و اشتغال فرزند خود است. همه این عزیزان می‌توانند تماس بگیرند.

* داوطلبین با چه شماره ای تماس بگیرند و اصلاً این مشاوره در چه ساعاتی فعال است؟

شماره مشاوره تلفنی رایگان، ۰۲۵۳۳۱۳۴۰۰۰ می باشد. چون مرکز ما در شهر مقدس قم مستقر است، پیش شماره قم (۰۲۵) است و این خط در روزهای کاری هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر فعال بوده و تیم مشاوران ما که عمدتاً از طلاب مجرب و روانشناسان حوزوی هستند، پاسخگو خواهند بود.

* کدام بخش از مرکز راهبری جذب متکفل پاسخگویی بوده و چه نوع سوالاتی را بیشتر از طرف داوطلبین می‌شنوید؟

معاونت مشاوره و هدایت این مرکز در حال پاسخگویی به داوطلبین بوده و یک طیف وسیع از سوالات همچون: «برای ثبت نام در حوزه چه مدارکی نیاز است؟» یا «از چه سنی می توان وارد حوزه شد؟»، «آینده شغلی یک طلبه چیست؟»، «آیا در حین تحصیل می‌شود کار کرد؟»، «تفاوت سطح یک و دو و سه در حوزه چیست؟» و بسیاری از سوالات دیگر که در ذهن داوطلبین یا خانواده محترم آنان وجود دارد که پاسخگوی آن هستیم.

* یعنی داوطلب می‌تواند قبل از هر اقدام رسمی برای ثبت نام، اول تماس بگیرد و از صفر تا صد قضیه مطلع شود؟

دقیقاً. هدف ما این است که هیچ داوطلب مستعدی به خاطر نداشتن اطلاعات، از مسیر طلبگی جا نماند و هیچ خانواده‌ای هم به خاطر ناآگاهی، با یک انتخاب نادرست مواجه نشود. ما هم راهنمایی می‌کنیم، هم گاهی اگر شرایط فرد برای حوزه مناسب نباشد، صادقانه به او می‌گوییم.

* اگر برای کسی سخت است که به صورت مستقیم سوال بپرسد، آیا امکان ارتباط غیرمستقیم (مثلاً در فضای مجازی) هم وجود دارد؟

بله؛ علاوه بر این شماره تلفن، مشاوران ما در پیام‌رسان ایتا با شناسه و آی دی https://eitaa.com/mrsa1395 نیز فعال هستند؛ اما توصیه بنده این است که اگر سوال جدی و شخصی دارید، حتماً با این شماره ۰۲۵۳۳۱۳۴۰۰۰ تماس بگیرید و مشاوران ما کاملاً محرمانه و با حوصله پاسخ می‌دهند.

* آیا پاسخگویی حضوری هم دارید؟

بله؛ کارشناسان و مشاوران ما در روزهای اداری می توانند در «قم، مجتمع شهید صدوقی(ره)، فاز یک، طبقه سوم، مرکز راهبری جذب حوزه های علمیه، معاونت مشاوره و هدایت» پاسخگوی مراجعین محترم باشند.

* سخن پایانی شما را بشنویم.

ببینید حوزه صرفا یک آموزشگاه نیست؛ بلکه افزون بر ارتقای دانش و معرفت، یک زیست‌بوم پیچیده فرهنگی و علمی است. شماره ۰۲۵۳۳۱۳۴۰۰۰ یک پل است بین شما و این زیست‌بوم. از این پل عبور کنید، سوال بپرسید، مشورت کنید و اگر به دنبال مسیر رشد علمی و معنوی و خدمات اجتماعی هستید، هیچ تردیدی به خود راه ندهید. ما آماده کمک به شما هستیم و علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به آدرس https://paziresh.ismc.ir مراجعه نمایند.

