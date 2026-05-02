محکومیت حمله تروریستی در دمشق و ترور خطیب جمعه حرم حضرت زینب(س) 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت حمله تروریستی در منطقه سیده زینب در دمشق را که منجر به شهادت «سید فرحان حسن المنصور» از علمای مسلمان و خطیب جمعه حرم حضرت زینب (س) شد، به‌شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز انزجار عمیق نسبت به این جنایت شنیع، خاطرنشان کرد اقدامات تروریستی علیه اماکن و علمای مذهبی در سوریه و منطقه، بخشی از دسیسه شیطانی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای فتنه‌انگیزی و تفرقه‌افکنی در کشورهای منطقه است و بنابراین ضروری است همه طرف‌ها نسبت به این دسیسه‌های هوشیار بوده و به مسئولیت‌های خود برای مقابله قاطع با تروریسم و افراطی‌گری عمل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت به خانواده این عالم شهید، ملت و جامعه علمای دینی سوریه، بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان و بانیان این جنایت تروریستی و همکاری جمعی بین کشورهای منطقه برای ریشه‌کن کردن تروریسم تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بر مسئولیت حکومت انتقالی سوریه جهت تامین امنیت مردم و علما و همه طیف‌های قومی، دینی و مذهبی در این کشور تاکید نمود.



خبرگزاری سوریه (سانا) به نقل از یک منبع در وزارت کشور حکومت موقت سوریه گزارش داد که شیخ «فرحان حسن المنصور» پس از انتقال به بیمارستانی در منطقه سیده زینب، بر اثر جراحات وارده در اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید.

پیش از این، یک منبع امنیتی گفته بود که نیروهای امنیتی حضور خود را در محل انفجار تقویت کرده‌اند تا از نزدیک شدن غیرنظامیان به آن جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های تخصصی کار خود را برای تعیین جزئیات آغاز کرده‌اند، افزود: «مشخص شد که انفجار ناشی از یک نارنجک بوده است».

این مقام امنیتی افزود: نیروهای امنیتی تحقیقات خود را برای شناسایی و بازداشت فرد مشکوکی که اقدام به پرتاب این نارنجک کرده، آغاز کرده‌اند.



