به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده سپاه آذربایجان غربی گفت: دشمنان برنامه‌هایی برای نفوذ از مرزهای غربی کشور و ایجاد بی‌ثباتی داشتند که با هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح، این توطئه‌ها ناکام ماند.

ضدانقلاب برای ایجاد شکاف قومی در مناطق مرزی تلاش های فراوانی داشتند که مردم این مناطق با رد درخواست‌های دشمنان، بر وفاداری خود به کشور تأکید کردند.

مردم مناطق ‌مرزی آمادگی خود را برای همکاری در تأمین امنیت مرزها اعلام داشتند.

در جریان درگیری‌ها، بخش قابل‌توجهی از تجهیزات پیشرفته دشمن از جمله پهپادها و هواپیماهای مدرن از رده خارج شده‌اند.

بسیاری از کشورهای جهان تمایلی به همراهی با اقدامات خصمانه علیه ایران ندارند و این موضوع نشان‌دهنده تأثیرگذاری گفتمان و فرهنگ جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی است.

