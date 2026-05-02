به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید مرید حسین نقوی، نائب رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در خطبههای نماز جمعه مسجد جامع لاهور تأکید کرد که ایستادگی، شجاعت و سیاستهای استکبارستیز آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز در نگاه بسیاری از ملتها مورد تحسین قرار گرفته است.
وی افزود: با این حال، برخی افراد مغرض و منافق، به جای همدلی در این شرایط دشوار، به تمسخر و سخنان ناروا روی آوردهاند.
نقوی با تأکید بر اینکه ملتهای مختلف در سراسر جهان، مقاومت و رشادت ملت تشیع را ستودهاند، خاطرنشان کرد: در حالی که اکثریت جهانیان در کنار ایران ایستادهاند، عدهای منافق در داخل و خارج، سخنان دشمنان اسلام بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تکرار میکنند.
نائب رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان تصریح کرد: آمریکا سالهاست با ادعای قدرتمندی و سلطهجویی، از هیچ اقدام خصمانهای علیه ایران فروگذار نکرده، اما در نهایت همه نقشهها و توطئههایش با شکست روبهرو شده است؛ زیرا قدرت حقیقی و برتر تنها از آن خداست.
وی گفت: ببینید چگونه رئیسجمهور آمریکا تلاش کرد ایران اسلامی را تحقیر کند، اما در نهایت خود در نگاه جهانیان به تمسخر گرفته شد و امروز برای گفتوگو با ایران به میانجیگری و واسطهها متوسل شده است. در حالی که ایران با عزت و استقامت بر مواضع خود ایستاده است.
نقوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در پاکستان و طرح ارتقای فرودگاههای این کشور هشدار داد: این اقدامات ظاهراً اقتصادی، در واقع بخشی از یک نقشه بزرگ برای تسلط بر نقاط حساس و مهم پاکستان است. مردم و مسئولان باید هوشیار باشند.
این کارشناس دینی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، ویژگیهای منافقان را برشمرد و گفت: قرآن میفرماید منافقان وقتی نزد مؤمنان هستند، خود را همراه آنان نشان میدهند و هنگامی که نزد شیاطین میروند، ادعا میکنند با آنها همسو هستند. اما خداوند اعلام میکند که آنان را رسوا و سرگردان خواهد کرد.
نقوی افزود: هنگامی که از پیامبر اکرم(ص) پرسیدند کدامیک خطرناکتر است؛ کافر یا منافق؟ حضرت فرمودند منافق خطرناکتر و زیانبارتر است؛ زیرا چهره پنهان دارد و با تظاهر، فریب و نیرنگ در صفوف مسلمانان نفوذ میکند.
وی در پایان یادآور شد: پیامبر اسلام(ص) سه نشانه مهم برای منافق بیان کرده است؛ دروغگویی، خیانت در امانت و پیمانشکنی. و اگر در رفتار دشمنان ایران و مخالفان ملت تشیع دقیق بنگریم، همه این ویژگیها را آشکارا در آنان مشاهده میکنیم.
