حجت‌الاسلام کاشانی:

مسئولان توانایی گفت‌وگو با مردم را تقویت کنند

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۴
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با ابراز تأسف از فقدان توانایی گفت و گو با مردم در میان برخی از مسئولان، گفت: شهید لاریجانی با تدبیر و عقلانیت، نه از روی سازش، بلکه از روی انتخاب بهترین منفعت برای کشور عمل کرد و از اشراف کامل بر مسائل کشور، تیزهوشی، اعتقاد راسخ به حوزه و عقلانیت کم‌نظیر برخوردار بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی شب گذشته در مراسم اربعین شهیدان علی و مرتضی لاریجانی، در حرم مطهر بانوی کرامت، با تسلیت شهادت این دو بزرگوار به تبیین ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی شهید دکتر علی لاریجانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) یکی از ویژگی‌های کارگزاران، «اصالت خانوادگی و ریشه‌دار بودن» است، گفت: شهید لاریجانی هم از سوی پدر به آیت‌الله آملی لاریجانی، از ارکان حوزه علمیه و هم از سوی همسر خانواده شهید مطهری دارای ریشه‌ای مستحکم در علم و معنویت بود.

وی افزود: من خود از منتقدان ایشان بودم، اما وقتی ایشان را از نزدیک دیدم، با شخصیتی مواجه شدم که از اشراف کامل بر مسائل کشور، تیزهوشی، اعتقاد راسخ به حوزه و عقلانیت کم‌نظیر برخوردار بود.

سخنران حرم مطهر، عبادت و تهجد را از دیگر ویژگی‌های شهید لاریجانی برشمرد و گفت: این شهید علاوه بر تقید بر انجام واجبات، اهل تلاوت قرآن و اقامه نماز شب بود و حتی در روزهای پایانی، به شهادت خود آگاه بود و آگاهانه این مسئولیت خطیر را پذیرفت و به یارانش گفته بود «احتمال کشته شدن زیاد است».

وی با ابراز تأسف از فقدان توانایی گفت و گو با مردم در میان برخی از مسئولان، افزود: شهید لاریجانی با تدبیر و عقلانیت، نه از روی سازش، بلکه از روی انتخاب بهترین منفعت برای کشور عمل کرد.

