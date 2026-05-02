تعلیمات قرآن، جامعه غرق در جهل را به جامعه پرچمدار توحید و علم بدل کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل در برنامه شرح آیات قرآن قبل از نماز ظهر و عصر،امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به فرارسیدن روز معلم و تبریک این روز به همه معلمان زحمتکش، به تبیین جایگاه تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم پرداخت.

وی با بیان آیه شریفه ۱۶۴ سوره مبارکه آل عمران اظهار داشت: این آیه می فرماید «خداوند بر مؤمنان منت نهاد که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد.» با وجود اینکه پیامبر(ص) «رحمه للعالمین» است، در این آیه به «مؤمنان» اشاره شده است تا نشان دهد هرچه ایمان انسان بیشتر باشد، بهره‌مندی او از برکات نبوی نیز بیشتر خواهد بود.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه پیامبر(ص) یک فرد عادی از جنس مردم بود، گفت: خداوند با تعبیر «مِنْ أَنْفُسِهِمْ» می‌خواهد بگوید «این شخص نیز مانند شما بود و رشد کرد و به مقام والای نبوت رسید. شما نیز می‌توانید مسیر رشد را طی کنید و به کمال برسید». این آیه پیام امید و امکان تحول برای همه انسان‌هاست. همچنین حضرت محمد(ص) دغدغه جامعه داشتند و با برنامه‌ای مشخص در صدد «تغییر جامعه» برآمدند؛ جامعه‌ای که پیش از بعثت، در «ضَلالٍ مُبِین» به سر می‌برد.

حجت‌الاسلام کفیل با اشاره به اینکه امروز روز معلم است، بر نقش محوری قرآن در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: آن جامعه بت‌پرست و غرق در جهل، با برنامه قرآن به جامعه‌ای تبدیل شد که پرچم‌دار توحید و علم گشت؛ لذا هرگز نباید از تحول جامعه ناامید شد. اگر محور آموزش و پرورش و نظام آموزشی، قرآن باشد، رشد و پیشرفت جامعه محقق خواهد شد.

