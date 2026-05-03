به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اذعان رئیس‌جمهوری آمریکا به «دزدی دریایی» علیه کشتی‌های تجاری ایرانی در شبکه ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور آمریکا توقیف غیرقانونی کشتی‌های ایرانی را آشکارا «دزدی دریایی» توصیف کرده و با وقاحت ادعا کرده است که «ما مثل دزدان دریایی عمل می‌کنیم.»

این یک لغزش کلامی نیست، بلکه اعترافی صریح به ماهیت مجرمانه اقدامات آن‌ها علیه کشتیرانی بین‌المللی است.

جامعه جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل باید با قاطعیت در برابر اینگونه عادی‌سازی چنین نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل ایستادگی کنند».

