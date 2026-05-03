جلسه مهم چارچوب هماهنگی عراق برای بررسی تشکیل کابینه الزیدی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو برجسته «چارچوب هماهنگی» بزرگترین بلوک سیاسی احزاب شیعه در مجلس عراق، از جلسه مهم این تشکل سیاسی در این هفته برای بررسی کابینه جدید خبر داد.

«عدی عبدالهادی» یکی از اعضای چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق، اعلام کرد این هفته جلسه مهمی برای بحث در مورد تشکیل کابینه «علی الزیدی» نخست وزیر مکلف برگزار خواهد کرد.

عبدالهادی تصریح کرد: آخرین جلسه چارچوب هماهنگی با علی الزیدی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه، به‌طور کلی ماهیت تشکیل دولت بعدی و سازکارهای ارتباط با گروههای سیاسی را مورد بحث قرار داد تا در مورد نقشه راهی برای تسریع روند تفاهمات، توافق حاصل شود.

وی افزود: جلسه بعدی چارچوب که قرار است این هفته برگزار شود، جزئیات را هم از نظر ماهیت تشکیل کابینه و هم از نظر میزان مشارکت گروههای سیاسی، به ویژه تشکلات درون چارچوب، روشن‌تر خواهد کرد. این جلسه بسیار مهم خواهد بود و ممکن است منجر به تفاهماتی شود که ستون اساسی برای تشکیل دولت بعدی باشد.

عبدالهادی تأکید کرد: با توجه به تفاهمات سیاسی اولیه، هیچ پیچیدگی مشخصی در روند تشکیل دولت وجود ندارد. نشست آینده ممکن است بسیاری از مسائل مربوط به تشکیل دولت بعدی را حل کند.

او گفت: با توجه به جلسات چارچوب هماهنگی، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت توسط «علی الزیدی»، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، با سرعت بالایی ادامه دارد. با توجه به توافق فعلی در مورد برخی از پست‌ها، ممکن است اولین خطوط کلی کابینه ظرف دو هفته آینده مشخص شود.

عبدالهادی خاطرنشان کرد: چارچوب هماهنگی در آخرین جلسه ضمن حمایت از الزیدی، لزوم تسریع تعامل با گروههای سیاسی و ادامه تشکیل کابینه را مورد توجه قرار داد. شاخص‌های فعلی نشان می‌دهد که هیچ پیچیدگی قابل توجهی وجود ندارد و روند تشکیل کابینه انعطاف‌پذیر و روان است.

«نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت پس از توافق ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بر سر نامزدی «علی فالح کاظم الزیدی» برای تصدی پست نخست وزیری عراق، وی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد.

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان در جلسه اخیر خود برای معرفی علی الزیدی به عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری به توافق نهایی رسید. الزیدی چهره‌ای دانشگاهی، حقوقی و اقتصادی است و ۳۰ روز فرصت دارد تا ترکیب کابینه‌اش را تکمیل و معرفی کند.

.........................................

پایان پیام/ 167