عبور یک ابرنفتکش ایرانی از محاصره آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ابرنفتکش «هیوج» (HUGE) که حامل بیش از 1.9 میلیون بشکه نفت خام است و ارزش تقریبی آن معادل 220 میلیون دلار میباشد، موفق شده است از محاصره ارتش تروریستی آمریکا عبور کند و خود را به منطقه خاور دور برساند.
دادههای ناوبری نشان میدهد این سوپرتانکر که آخرین بار در نزدیکی سواحل سریلانکا رویت شده بود، با اتخاذ تاکتیکهای پنهانکاری و خاموش کردن سیستم AIS از تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، مسیر خود را از طریق تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمعالجزایر «ریائو» ادامه داده است.
استفاده از مسیرهای جایگزین و عبور از تنگه لومبوک بهجای مسیرهای پرتردد، نشاندهنده پیچیدگی استراتژیهای ناوبری ایران در مدیریت زنجیره تأمین انرژی و بیاثر کردن پایشهای نیروی دریایی ایالات متحده است.
این عملیات موفق، توانمندی عملیاتی کشور در تضمین امنیت انتقال محمولههای راهبردی به بازارهای هدف را بار دیگر به اثبات رساند.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما