عبور یک ابرنفتکش ایرانی از محاصره آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ابرنفتکش «هیوج» (HUGE) که حامل بیش از 1.9 میلیون بشکه نفت خام است و ارزش تقریبی آن معادل 220 میلیون دلار می‌باشد، موفق شده است از محاصره ارتش تروریستی آمریکا عبور کند و خود را به منطقه خاور دور برساند.

داده‌های ناوبری نشان می‌دهد این سوپرتانکر که آخرین بار در نزدیکی سواحل سریلانکا رویت شده بود، با اتخاذ تاکتیک‌های پنهان‌کاری و خاموش کردن سیستم AIS از تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، مسیر خود را از طریق تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمع‌الجزایر «ریائو» ادامه داده است.

استفاده از مسیرهای جایگزین و عبور از تنگه لومبوک به‌جای مسیرهای پرتردد، نشان‌دهنده پیچیدگی استراتژی‌های ناوبری ایران در مدیریت زنجیره تأمین انرژی و بی‌اثر کردن پایش‌های نیروی دریایی ایالات متحده است.

این عملیات موفق، توانمندی عملیاتی کشور در تضمین امنیت انتقال محموله‌های راهبردی به بازارهای هدف را بار دیگر به اثبات رساند.

