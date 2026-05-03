رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت و عید بزرگ‌ غدیر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین موسیپور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی را به سمت «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت و عید بزرگ غدیر» منصوب کرد.
متن حکم صادره به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند، حضرت حجتالاسلام والمسلمین تقوی(دام عزه)
سلام علیکم
دهه فرخنده امامت و ولایت، عرصه پیوند ژرف میان «عبودیت» و «ولایت» و جلوهگاه تلاقی دو عید عظیم اسلامی است. قربان، نمادِ «عبودیت خالصانه»، «تسلیم آگاهانه» و عینیتیافتن توحید در ساحت عمل، و غدیر، مظهرِ تحقق و استقرار ولایت الهی در قامت امامت است. این ایام مبارک، بازتابی از سیر تکوینی و تشریعی تاریخ در مسیر تحقق حاکمیت الهی و استقرار نظام عدل علوی در گستره حیات فردی و اجتماعی بشر است که از قربانِ تسلیم آغاز و به غدیرِ تمکین در برابر ولایت حق فرجام مییابد.
این دهه نورانی، مجالی مغتنم برای تعمیق فهم دینی نسبت به حقیقت امامت، بازاندیشی در نسبت دین و سیاست، و بازخوانی منظومه فکری اهلبیت علیهمالسلام در عرصه حکمرانی است. در شرایطی که میدان نبرد روایتها و ادراکها به کانون اصلی تقابل جبهه حق و باطل بدل شده و ضرورت «تبیین حکیمانه» بیش از پیش رخ نموده است، احیای پیام غدیر به مثابه منشور جاودانه ولایت و تبیین ابعاد تمدنی آن، از مهمترین وظایف راهبردی و رسالتهای تاریخی نظام اسلامی به شمار میآید.
از اینرو، نظر به مراتب علمی، تجارب ارزشمند حوزوی و سوابق درخشان جنابعالی در عرصههای تبلیغی و فرهنگی و با توجه به جایگاه محوری این ستاد در ساماندهی، همافزایی و راهبری ظرفیتهای گسترده فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی کشور و مسئولیت خطیر آن در گفتمانسازی و تعمیقبخشی به معارف اصیل دینی، امید است در مسئولیت«رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت و عیدبزرگغدیر» موفق و مؤید و منشأ آثار خیر و برکت باشید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و تمسک به معارف نورانی اهلبیت (علیهمالسلام)، و با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای نخبگانی حوزه و دانشگاه، شبکههای مردمی، رسانهای و دستگاههای اجرایی، در طراحی و اجرای برنامههایی جامع، نوآورانه و اثرگذار، گامی مؤثر در جهت تبیین ژرفای معرفتی امامت، ترویج فرهنگ غدیر، بازنمایی الگوی حکمرانی علوی و تقویت انسجام اجتماعی بر مدار ولایت بردارید. همچنین انتظار میرود با توجهی ویژه به آموزههای راهبردی نهجالبلاغه به عنوان متن مرجع حکمرانی دینی، زمینههای ارتقاء بینش عمومی و تعمیق فهم تمدنی جامعه نسبت به نسبت امامت، ولایت فقیه و امتداد تاریخی غدیر فراهم آید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را در پرتو عنایات حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه و تحت هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
محمدحسین موسیپور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما