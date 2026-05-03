  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

تشدید تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه به روایت رسانه سوئدی

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
کد مطلب: 1809212
منبع: خبرگزاری فارس
تشدید تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه به روایت رسانه سوئدی

طبق گزارش وبسایت «فلایت رادار ۲۴»، فعالیت هواپیماهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در بحبوحه تنش‌ها با ایران افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش وبسایت «فلایت رادار ۲۴»، فعالیت هواپیماهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در بحبوحه تنش‌ها با ایران افزایش یافته است.

این رسانه سوئدی اضافه کرد: بیشترین هواپیمایی که در منطقه مستقر شده‌اند، هواپیماهای ترابری بوئینگ سی-۱۷ گلوبمستر ۳ هستند.

به روایت فلایت رادار ۲۴، هواپیمای سی-۱۷ گلوبمستر ۳ قادر به حمل حدود ۷۷ تن و حدود ۱۰۰ پرسنل هستند.

این رسانه که در زمینه ردیابی هواپیماها فعالیت می‌کند، گزارش داد که سی-۵ سوپر گلکسی به عنوان بزرگترین هواپیمای حمل و نقل در نیروی هوایی آمریکا و هواپیمای بوئینگ کی‌سی-۴۶ پگاسوس نیز بر فراز حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شده‌اند.

طبق خبر فلایت رادار ۲۴، هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ کی‌سی-۱۳۵ استراتوتانکر نیز در میان هواپیماهایی بودند که به سمت منطقه غرب آسیا حرکت می‌کردند و حداقل چهار هواپیمای سوخت‌رسان در اطراف اسرائیل و مناطق مجاور هم مشاهده شدند.

علاوه بر این، یک هواپیمای شناسایی بوئینگ -۱۳۵ در حریم هوایی نزدیک بحرین در حال پرواز مشاهده شد.

................................
پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha