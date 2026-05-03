تشدید تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه به روایت رسانه سوئدی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش وبسایت «فلایت رادار ۲۴»، فعالیت هواپیماهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در بحبوحه تنش‌ها با ایران افزایش یافته است.

این رسانه سوئدی اضافه کرد: بیشترین هواپیمایی که در منطقه مستقر شده‌اند، هواپیماهای ترابری بوئینگ سی-۱۷ گلوبمستر ۳ هستند.

به روایت فلایت رادار ۲۴، هواپیمای سی-۱۷ گلوبمستر ۳ قادر به حمل حدود ۷۷ تن و حدود ۱۰۰ پرسنل هستند.

این رسانه که در زمینه ردیابی هواپیماها فعالیت می‌کند، گزارش داد که سی-۵ سوپر گلکسی به عنوان بزرگترین هواپیمای حمل و نقل در نیروی هوایی آمریکا و هواپیمای بوئینگ کی‌سی-۴۶ پگاسوس نیز بر فراز حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شده‌اند.

طبق خبر فلایت رادار ۲۴، هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ کی‌سی-۱۳۵ استراتوتانکر نیز در میان هواپیماهایی بودند که به سمت منطقه غرب آسیا حرکت می‌کردند و حداقل چهار هواپیمای سوخت‌رسان در اطراف اسرائیل و مناطق مجاور هم مشاهده شدند.

علاوه بر این، یک هواپیمای شناسایی بوئینگ -۱۳۵ در حریم هوایی نزدیک بحرین در حال پرواز مشاهده شد.

