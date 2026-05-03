وضعیت نامناسب زائران هندی در مکه، خشم دهلی را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های رسانه‌های دهلی حاکی از آن است که شماری از زائران هندی حج در منطقه «العزیزیه» (عزیزیه، از مناطق محل اسکان حجاج در مکه) با مشکلات جدی از جمله ازدحام شدید و شرایط غیربهداشتی در محل اقامت خود مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، موضوع پس از انتشار ویدئویی توسط سنجی سنگ، نماینده حزب «عام آدمی» هند، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) پریروز در تاریخ اول ماه مه ۲۰۲۶، مورد توجه گسترده قرار گرفت. این ویدئو وضعیت نامناسب ساختمان شماره ۰۱۶۵ موسوم به «آصف القریشی» را به تصویر می‌کشد.

در تصاویر منتشرشده، تجمع آب‌های آلوده در داخل اتاق‌ها، نشت آب از سرویس‌های بهداشتی به فضای زندگی، وضعیت نامناسب نظافت و فضای بسیار محدود برای اسکان زائران دیده می‌شود. به گفته زائران، بسیاری از آنان با وجود پرداخت هزینه‌های لازم، از چنین شرایطی پیش از اعزام اطلاع نداشته‌اند.

برخی از زائران که شمار زیادی از آنان سالمند هستند، با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، خواستار انتقال فوری به محل‌های مناسب‌تر یا بازگرداندن گذرنامه‌های خود شده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که این شرایط، امکان حضور منظم آنان در مسجدالحرام و انجام مناسک عبادی را مختل کرده است.

در واکنش به این وضعیت، سفارت هند در عربستان سعودی اعلام کرده که موضوع را برای بررسی فوری پیگیری کرده است. همچنین دفتر امور حجاج هند، تیم‌های خدماتی را برای ارزیابی شرایط و ارائه حمایت‌های لازم به محل اعزام کرده است.

در همین حال، «فیصل خان لالا»، سخنگوی حزب «عام آدمی» در ایالت اوتار پرادش هند، طی نامه‌ای به کمیته حج هند، خواستار مداخله سریع شده و اعلام کرده است که در برخی موارد تا ۱۶ نفر در یک محل اسکان داده شده‌اند و مشکلاتی نظیر خرابی آسانسورها، نبود نظافت کافی و ورود آب فاضلاب به اتاق‌ها گزارش شده است. وی همچنین خواستار انجام تحقیقاتی در سطح بالا و پاسخگویی مسئولان درباره نحوه انتخاب محل‌های اقامت و شرکت‌های مسئول شده است.

