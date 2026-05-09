به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ درحکمی از سوی آیتالله علیرضا اعرافی به عنوان رئیس هیئت امنای شبکههای جهانی ولایت و مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور حجتالاسلام والمسلمین سید جعفر علوی در سمت ریاست شبکههای جهانی ولایت ابقا شد.
در این حکم حجتالاسلام والمسلمین علوی برای سه سال دیگر رئیس شبکههای جهانی ولایت شد.
شبکههای جهانی ولایت تحت اشراف مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیتالله ناصر مکارم شیرازی دامت برکاته فعالیت رسانه ای دارد. در جلسه شورای سیاستگذاری شبکه های ولایت حجتالاسلام والمسلمین علیزاده مدیرکل حوزه ریاست حوزههای علمیه، به همراه حجتالاسلام والمسلمین ملکی قائممقام حوزههای علمیه، حکم تمدید ریاست حجتالاسلام والمسلمین علوی را برای یک دوره سهساله دیگر تمدید و تقدیم وی کردند.
آیت الله اعرافی در پی عملکرد موفق و درخشان حجتالاسلام والمسلمین علوی طی سه سال گذشته و نقشآفرینی مؤثر شبکههای جهانی ولایت در عرصه ترویج معارف اهلبیت(ع)، فعالیتهای رسانهای بینالمللی و گسترش گفتمان مکتب اهلبیت(ع) در سطح جهان حکم ایشان را بدین شرح صادر نمودند:
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای سیدجعفرعلوی عدل زید عزه
با اهداء سلام و تحیت
با عنایت به تایید موسس محترم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی جنابعالی را که بحمدالله دارای فضل، تخصص، تعهد و حسن سوابق مدیریتی و تجارب رسانه ای می باشید، و با توجه به و پیشرفت های حاصل شده در سه سال گذشته به موجب این حکم به عنوان رئیس موسسه جهانی ولایت به مدت 3 سال منصوب مینمایم.
نظر به اهمیت و ضرورت تبلیغ دین از رسانههای نوین، انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیتهای گرانسنگ حوزههای علمیه بویژه مراکز تخصصی و بهره مندی از همه ظرفیت های متناسب بین المللی و بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص در ترویج و نشر معارف و آموزههای قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی با نقش آفرینی موثر و پوشش حداکثری مخاطب جهانی گام بردارید.
امید است با اتکال بر الطاف الهی و عنایت امام عصر(عج) و با تلاش و مجاهدت در این موسسه وزین و با هماهنگی هیات محترم امناء و شورای محترم سیاستگذاری در رسیدن به اهداف عالیه شبکه های ولایت موفق و منصور باشید.
