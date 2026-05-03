به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ بهمن کارگر گفت: مگر انرژی هستهای فقط برای ساخت بمب هستهای است؟ برق، دارو، درمان بیماران، کشاورزی و بسیاری از علوم و صنایع ما به موضوع هستهای متصل است.
او گفت: نباید ناامید باشیم؛ این جنگ ممکن است امروز تمام شود، فردا تمام شود یا حتی طولانیتر باشد. ما باید ایرادات و اشکالات موجود را سریع برطرف کنیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: نباید مردم را ناامید کنیم. همچون جنگ دفاع مقدس هشتساله، در عین جنگیدن خسارتها را باید جبران کنیم. در این باره هم پیشنهاداتی تهیه کردیم و برای مسئولان مرتبط فرستادهایم.
سردار سرتیپ بهمن کارگر گفت: نیروهای مسلح در عین جنگیدن، در حال تولید تسلیحات و مهمات مورد نیازشان هستند.
او گفت: نظرسنجیها نشان میدهد نیروهای مسلح نزد سه چهارم مردم کشور، محبوییت بالایی دارند و این در دنیا بیمانند است؛ نزدیک دو سوم مردم در این نظرسنجی هم اعلام کردهاند که اگر به زیرساختهایی مانند برق حمله شود، از نظام حمایت و کاستیها را تحمل میکنند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: بیش از دو سوم مردم از عملکرد مسئولان دولتی را در تأمین مایحتاج اظهار رضایت کردهاند؛ همچنین بیش از سه چهارم مردم از موفق بودن عملیاتهای نظامی نیروهای مسلح خوشحالی بودهاند.
سردار کارگر گفت: بیش از دو سوم مردم، ایران را برنده جنگ و آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست خورده میدانند و اعلام کردهاند اگر شروط پایان جنگ، موضوع هستهای و تعطیلی غنیسازی اورانیوم باشد، نباید آن را بپذیریم. همچنین بیش از دو سوم مردم اعلام کردهاند، نباید تنگه هرمز را بدون گرفتن امتیازهای لازم باز کنیم.
او گفت: طبق نظرسنجیهای صورتگرفته، محبوبیت نیروهای مسلح در بالاترین سطح قرار دارد، بیان کرد: بر اساس نظرسنجیهای اخیر، بیش از دو سوم مردم، جنگ تحمیلی سوم را باعث تثبیت و دوام جمهوری اسلامی میدانند.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما