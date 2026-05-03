کریدل: اسرائیل ۷۳۰ میلیون دلار هزینه تبلیغات کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه کریدل در گزارشی نوشت: اسرائیل همزمان با فروپاشی اعتبارش، ۷۳۰ میلیون دلار به ماشین تبلیغات خود در جهان تزریق می‌کند.

با وجود هزینه‌های گسترده، نظرسنجی‌ها از سقوط شدید افکار عمومی، به‌ویژه در آمریکا، خبر می‌دهند.

نظرسنجی Pew Research Center نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از آمریکایی‌ها اسرائیل را منفور می‌دانند.

تحلیلگران معتقدند هزینه برای تبلیغات نمی‌تواند تأثیر اقدامات میدانی اسرائیل را خنثی کرده یا روند نزولی حمایت بین‌المللی را معکوس کند.

