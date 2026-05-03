به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسئله نفوذ و کنترل شدید رسانههای غربی از سوی رژیم صهیونیستی این روزها ابعاد تازهای به خود گرفته و دامنه تشدید سلطه صهیونیستها به رسانههای غربی پولیتیکو و تلگراف هم رسیده است.
در همین راستا میدلایستآی در گزارشی نوشت که ماتیاس دوپفنر، مدیرعامل اکسل اسپرینگر (شرکت مالک پولیتیکو و تلگراف) به روزنامهنگاران این دو رسانه اعلام کرده که حمایت از رژیم صهیونیستی، ارزش اصلی کار در این رسانهها را تشکیل میدهد و روزنامهنگاران این دو رسانه غربی باید تحت هر شرایطی از رژیم صهیونیستی حمایت کنند؛ در غیر این صورت اخراج میشوند.
بر همین اساس، روزنامهنگاران پولیتیکو با تنظیم نامهای خطاب به جاناتان گرینبرگر، سردبیر جدید این رسانه، ضمن انتقاد شدید از سیاستهای مالک پولیتیکو و حمایتهای آشکارش از رژیم صهیونیستی، او را به دخالت در امور تحریریه متهم کرده و هشدار دادهاند که مواضع اخیر این مدیرعامل حامی صهیونیسم، خطر تضعیف شهرت و اعتبار پولیتیکو را به عنوان یک منبع خبری بیطرف افزایش میدهد.
