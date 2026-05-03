سومین وبینار اتحاد مقدس رمز پیروزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین وبینار اتحاد مقدس رمز پیروزی "ضرورت حمایت مسلمانان از ایران اسلامی" صبح امروز با سخنرانی علمای اهل سنت جهان ایران و به همت مجمع جهانی تقریب برگزار شد.

در این وبینار علمای اهل سنت جهان ایران بر وحدت امت اسلامی و ضرورت حمایت همه جانبه از جبهه مقاومت، به ویژه ایران اسلامی تاکید کردند.

شیخ مصطفی نوری، امام جمعه اهل سنت استان گله‌دار فارس با تأکید بر اینکه توطئه‌های دشمنان تنها با انسجام و اتحاد خنثی می‌شود، اظهار داشت: همبستگی ملی نقش مهمی در ناکام گذاشتن برنامه‌های مخالفان داشته است. همدلی میان اقشار مختلف مردم، عامل اصلی مقاومت و پیروزی ایران در برابر تهدیدها بوده است. ملت ایران با وجود فشارهای خارجی، توانسته است با اتکا به توان داخلی و وحدت، مسیر مقاومت و پایداری را ادامه دهد. همچنین همراهی و هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی می‌تواند به تقویت جبهه امت اسلام کمک کند، هرچند این حمایت‌ها در برخی مقاطع کافی نبوده است. وی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم استمرار وحدت و مقاومت، ابراز امیدواری کرد که با اتکای به ایمان، همدلی و توان داخلی، آینده‌ای قدرتمند و آباد برای کشور رقم بخورد.

ماموستا اقبال بهمنی نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان کردستان:

بر اساس آموزه‌های دینی، مسلمانان نباید از قدرت و امکانات دشمنان هراس داشته باشند، بلکه ایمان و اتحاد را عامل پیروزی خود بدانند. در فقه اسلامی حمایت از سرزمین‌های اسلامی در برابر تهاجم بیرونی وظیفه‌ای مشترک است. در صورت حمله به یک کشور اسلامی، دفاع برای مردم همان سرزمین واجب عینی و برای سایر مسلمانان نیز یاری‌رسانی یک تکلیف دینی محسوب می‌شود. وی با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام، گفت: برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران با فشارها و تهدیدهای خارجی روبه‌رو هستند و بر همین اساس بر ضرورت حمایت و همبستگی امت اسلامی تأکید می کنیم. بر اساس تعالیم دینی، مسلمانان موظفند در برابر ظلم به یکدیگر سکوت نکنند و در مسیر حمایت از یکدیگر گام بردارند

ماموستا عادل غلامی امام جمعه اهل سنت قصرشیرین:

آنچه امروز در کشورهای اسلامی از جمله فلسطین، لبنان، یمن، سوریه، عراق و افغانستان رخ می‌دهد، نتیجه اقدامات دشمنان اسلام به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است. در شرایط کنونی، امت اسلامی با تهدیدهای جدی مواجه است و نیازمند انسجام و اتحاد بیش از پیش است.جهان اسلام در برابر جبهه‌ای منسجم از مخالفان قرار دارد. تنها راه مقابله با این وضعیت، تقویت وحدت، برادری و همبستگی میان مسلمانان است. اتحاد امت اسلام می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جبهه مسلمانان و مقابله با فشارها و تهدیدهای خارجی باشد.

حجت‌الاسلام حسین بازماندگان امام جمعه بندرپل:

اقتدار کشور در گرو همبستگی ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب است و تا زمانی که مردم در مسیر وحدت حرکت کنند، کشور در مسیر قدرت و ثبات قرار خواهد داشت. انسجام اجتماعی و دینی، عامل اصلی پیشرفت و تقویت جایگاه ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است.همراهی مردم با مسئولان و تبعیت از رهبری، مسیر تحقق اهداف کشور را هموار می‌کند و باید این اتحاد به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

آخوند الله‌توماج عضو شورای فرهنگی اهل سنت:

تمدن اسلامی حاصل تلاش مشترک همه ملت‌های مسلمان است و ایران سهمی برجسته در شکل‌گیری و شکوفایی آن داشته؛ از علم و فلسفه تا معماری و ادبیات، حضور ایران همواره تعیین‌کننده بوده است، بنابراین حمایت از ایران، حمایت از هویت تمدنی مشترک جهان اسلام است.

وی تأکید کرد: اتحاد کشورهای اسلامی می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنان را در مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی افزایش دهد و حمایت از مواضع ایران در موضوعاتی همچون حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز، مقابله با تروریسم و دفاع از فلسطین، موجب تقویت جایگاه کل جهان اسلام خواهد شد. تهدیداتی همچون تروریسم و مداخلات خارجی، مرز نمی‌شناسد و امنیت ایران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت سایر کشورهای اسلامی اثرگذار است؛ بنابراین حمایت از ثبات ایران، سرمایه‌گذاری بر امنیت جمعی جهان اسلام محسوب می‌شود.

خدیجه اسماعیل‌پور مسئول کارگروه زن و خانواده بوکان:

یکی از بزرگ‌ترین خطاهای محاسباتی مخالفان، نادیده گرفتن همبستگی اجتماعی و انسجام داخلی در ایران بوده است؛ عاملی که به گفته او معادلات دشمن را با شکست مواجه کرده است.حمایت‌های مردمی از ایران در برخی کشورهای اسلامی قابل توجه بوده است. وحدت امت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز عبور از بحران‌ها و مقابله مؤثر با چالش‌های جهان اسلام باشد. رمز پیروزی انقلاب اسلامی در ایمان، اتحاد، صبر و حضور آگاهانه مردم در صحنه نهفته است و این مسیر، آینده‌ای مقتدر برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

..............................

پایان پیام/ 167