پیگیر حل مشکل اعزام ۱۲۰۰ زائر بیت الله الحرام هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: این سازمان از ماهها قبل مقدمات اعزام ۸۶ هزار و ۷۰۰ زائر را در دستور کار خود داشت و دولت عربستان تا قبل از جنگ تحمیلی سوم ۸۲ هزار رقمطلب برای زائران ایرانی صادر کرده بود و منتظر صدور پنج هزار رقمطلب باقیمانده بودیم که به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، رقمطلب این زائران صادر نشده بود. چون مهلت صدور رقمطلب از سوی عربستان تا ماه مبارک رمضان بود.
به گفته وی پس از حمله آمریکا و اسرائیل تعداد زائران به حدود ۳۰ هزار و ۶۷۲ نفر کاهش یافت که در ۲۳۶ کاروان ثبت نام کردند و ما باید اعلام میکردیم افراد متقاضی ثبت نام کنند. در این میان ویزای برخی افراد که ثبت نام کرده بودند از سوی عربستان هنوز ارسال نشده است که بعضی از آنها کسانی هستند که به صورت خانوادگی ثبت نام کرده بودند. بنابر این ممکن است ویزای خانمی صادر شده باشد ولی ویزای همسرش صادر نشده باشد.
رشیدیان ادامه داد: علاوه بر این افراد، ویزای تعدادی از نیروهای اجرایی همچون مدیران و پزشکان نیز صادر نشده که جمع این افراد که هنوز رقمطلب یا ویزای آنها صادر نشده، حدود هزار و ۲۰۰ نفر است که این افراد در کاروانها ثبت نام کردهاند.
وی که امروز به همراه حجت الاسلام سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت عازم عربستان است، افزود: ما با ارسال نامهای به وزارت حج عربستان خواستار پیگیری موضوع شدیم که اعلام کردند سامانه رقمطلب تعطیل شده و امکان صدور رقمطلب وجود ندارد. با این حال طی مکاتبهای که با قائم مقام وزارت حج عربستان داشتیم اسامی هزار و ۲۰۰ نفر اعلام شده و پیگیر گرفتن رقمطلب یا ویزای آنها هستیم.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: هنوز وزارت حج عربستان پاسخ این نامه را نداده و امروز که عازم عربستان هستیم، این موضوع را نیز دنبال میکنیم تا مشکل اعزام این زائران نیز حل شود. قرار است طی ملاقات با وزیر حج عربستان و سفیر کشورمان به نتیجه برسیم و با همکاری دولت عربستان این مشکل حل شود.
با آغاز عملیات حج تمتع ۱۴۰۵، تاکنون حدود هفت هزار زائر و عوامل ایرانی وارد سرزمین وحی شدهاند و روند اعزامها طبق برنامه در حال ادامه است.
در عملیات حج امسال، تمامی زائران ایرانی بهصورت «مدینه قبل» اعزام میشوند و به مدت ۶ شب و هفت روز در مدینه اقامت خواهند داشت
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما