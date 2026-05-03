به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مهدی عباسی نویسنده و کارشناس مذهبی به مناسبت هفته معلم، در یادداشتی با عنوان «شما معلم ما هستید» نوشت: پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق جدیدی در دنیا رقم زد و چشم همه مردم دنیا بخصوص مسلمانان جهان را به خود معطوف کرد.

حضور مردمی ایرانی ها در برابر شاه که پشتیبانی آمریکا و شوروی را داشت و پیروزی آنها با شعار «الله اکبر» بر همه توپ و تانک و مسلسل و ساواک و در یک کلام دستگاه شاه اتفاقی بود بی نظیر. این بخلاف حرکت هایی بر اساس تحریک و پشتیبانی مالی و غیر مالی امریکا در برخی کشورها بود. مردمی ستمدیده و مظلوم اما مقتدر و با عزت در میدان حاضر شدند و استقلال و آزادی خود را در قامت جمهوری اسلامی دیدند و خواستند.

این چنین شد که مردم مسلمان معلمی جدید در قامت ملت ایران یافتند که عزت و استقلال و انقلاب بر علیه طاغوت درس میداد.

به تعبیر رهبری شهید: «ملت ها صریحا می گویند: ای ملت ایران! ما از شما (صبر و سبقت برای مبارزه و... را) یاد گرفتیم؛ شما معلّم ما هستید». اما این جوشش نیایستاد و این موج آرام نگرفت و علی رغم ۴۷ سال دشمنی خاموش نشد. بعد از این همه سال هم آوردی با شیطان بزرگ در عرصه های مختلف انقدر این ملت بر آرمان هایش ایستاد تا بالاخره طاغوت متکبر و فرعون دنیا در قامت آمریکا نتوانست تحمل کند و خود به میدان آمد و این خود نشان میدهد که تمام طرحها و نقشه های قبلی او بی نتیجه بود.

دشمن آمریکایی در روز اول این جنگ، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی را به شهادت رساند تا به زعم باطل خود کمر انقلاب و جمهوری اسلامی را بشکند غافل از اینکه مردمی که انقلاب را به پیروزی رسانده و بیش از چهل سال قیام را زنده نگه داشته اند خود مظهر قیام و انقلاب شده اند.

این حفظ قیام خود موجب تسری آن به ملتهای مسلمان شد. به شکلی که رهبر معظم برانگیختگی معجزه گون مردم ایران را پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امت مبعوث شده اسلامی تلقی فرمودند.

این روزها ملت ایران بار دیگر معلم مردم دنیا علی الخصوص امت اسلامی شده است تا درس آزادی و آزادگی را پیشاپیش امت مبعوث شده اسلامی در شرایط سخت به مردم مسلمان دنیا بیاموزد همان طور که قائد شجاع امت و فرزند برومند قائد شهید فرمودند: «امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران، منحصر در ده‌ها میلیون جان‌فدای مبارزه با صهیونیسم و امریکای خون‌ریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امّت مبعوث شده‌ی اسلامی؛ نود میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین ـ از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی ـ را سرمایه‌ی ‌ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود». (پیام به مناسبت روز خلیج فارس ۱۴۰۵)

