نامه سرگشاده دبیرکل مجلس علمای هند به دولت این کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدکلب جواد نقوی در نامهای تفصیلی خطاب به نرندرا مودی، نخستوزیر هند، امت شاه وزیر کشور،راجنات سینگ وزیر دفاع، نگرانی و ناراحتی شدید خود را نسبت به رویکرد دولت هند در قبال ایران و همچنین برخورد پلیس با افرادی که در نقاط مختلف این کشور برای شهادت آیتالله سید علی خامنهای مراسم سوگواری برگزار میکردند، ابراز کرده است.
وی همچنین با انتقاد از رویکرد نامعقول دولت هند در قبال حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آورده است: دولت هند پس از این حادثه، هیچ پیام تسلیتی صادر نکرده و این اقدام را ناشی از فشار آمریکا دانسته است.
در این نامه آمده است که در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۶م، آمریکا و اسرائیل در حالی به ایران حمله کردند که مذاکرات در عمان در جریان بود. در این حمله، آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای به همراه چند نفر از اعضای خانوادهاش، از جمله نوه خردسالش، به شهادت رسیدند، دولت هند نه این حمله را محکوم کرد و نه پیام تسلیتی صادر نمود، در حالی که ایران همواره یک دوست قدیمی و قابل اعتماد برای هند بوده و روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور همواره پایدار بوده است.
دبیرکل مجلس علمای هند در ادامه با طرح یک سوال آورده است : چرا در حالی که ایران هدف حملات شدید قرار گرفت و مراکز آموزشی، بیمارستانها و ساختمانهای مسکونی هدف قرار داده شدند، دولت هند سکوت کرد؛ اما در مقابل، حملات ایران به قطر و دبی به سرعت محکوم شد، در حالی که به گفته او این حملات متوجه مراکز نظامی و شرکتهای مرتبط با آمریکا و اسرائیل بوده است، نه غیرنظامیان.
حجت الاسلام والمسلمین جواد نقوی همچنین به حمله اسرائیل و آمریکا به یک مدرسه در شهر میناب ایران اشاره کرده و آورده است: که در این حادثه بیش از ۱۶۰ دانشآموز دختر به شهادت رسیدند. همچنین بمباران یک بیمارستان در تهران را نمونهای دیگر از اقدامات غیرانسانی دانسته و سکوت دولت هند در برابر این وقایع را بسیار تأسفبار خوانده است.
این عالم برجسته دینی تأکید کرده است که این رفتار باعث ایجاد سوالاتی درباره سیاست خارجی هند شده و حتی جایگاه بینالمللی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی همچنین افزوده است: در برخی مناطق هند، بهویژه در ایالت اترپردیش و کشمیر، پلیس با کسانی که تصاویر آیتاللهالعظمی خامنهای را نصب کرده یا مراسم سوگواری برگزار کردهاند، برخورد شدید داشته است. و برخی افراد بازداشت شدهاند، پروندههایی علیه آنان تشکیل شده و حتی در برخی موارد به تصاویر اهانت شده است.
دبیرکل مجلس علمای هند این اقدامات را غیرقابل قبول دانسته و خواستار برخورد با مأموران مسئول شده و تأکید کرده است: آیتالله العظمی خامنهای برای مسلمانان هند یک رهبر دینی محسوب میشود، نه یک شخصیت سیاسی، بنابراین محدودیت علیه تصاویر او نادرست است.
وی همچنین از جلوگیری برخی برنامههای سوگواری در نقاط مختلف کشور انتقاد کرده و گفته است که این موضوع باعث ناراحتی شدید مردم شده است.
در ادامه نامه آمده است : با وجود رفتار منفی دولت هند، ایران اجازه عبور کشتیهای هندی از تنگه هرمز را صادر کرده است و این نشانه احترام ایران به مردم هند است.
این عالم برجسته هندی از دولت هند خواسته است که علیه مأمورانی که مردم را آزار دادهاند یا بازداشت کردهاند اقدام جدی انجام دهد و در صورت بیتوجهی دولت، این تصور ایجاد خواهد شد که هند در روابط دوستانه با ایران جدی نیست.
در بخش دیگری از نامه، آمده است که هند باید درباره توافقهای دفاعی خود با آمریکا و اسرائیل بازنگری کند، زیرا این کشورها در تأمین امنیت خود نیز با مشکلاتی روبهرو هستند و اعتماد کامل به سیستمهای دفاعی آنان منطقی نیست.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی تأکید کرده است که هند باید روابط خود را با ایران تقویت کند، زیرا این روابط به نفع هر دو کشور است و میتواند در ایجاد تعادل منطقهای نقش مثبت داشته باشد.
