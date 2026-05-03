خون کودکان میناب، سیلی سخت به مستکبران عالم خواهد زد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله احمد مروی در دیدار با پدر و مادر شهید دانش‌آموز «ماکان نصیری» که در جریان حمله نظامی آمریکا به ایران و بمباران مدرسه میناب به شهادت رسید و تنها شهید مفقود الاثر این جنایت است، در حرم مطهر رضوی دیدار و با اشاره به معیارهای حقیقی بزرگی و ماندگاری انسان‌ها اظهار کرد: بزرگی به طول عمر انسان نیست، بلکه به میزان اثرگذاری و مفید بودن او برای جامعه و انسان‌هاست. کودکی همچون حضرت علی‌اصغر (ع) تنها شش ماه عمر کرد، اما تا زمانی که تاریخ و بشریت باقی است، نام علی‌اصغر اباعبدالله(ع) زنده و جاوید خواهد ماند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: کودکان شهید مدرسه میناب ماندگار شدند؛ عمرشان در امتداد تاریخ، طولانی و پایدار شد. آنان با شهادت خود جاودانه شدند و نامشان در تاریخ ثبت گردید. این کودکان شهید، با خون پاک خود، حقانیت شیعه و انقلاب اسلامی را امضا و تثبیت کردند.

وی با تأکید بر افشای چهره واقعی آمریکا خاطرنشان کرد: خون پاک این شهدا، موجب رسوایی جریان مستکبرین شد. آمریکایی که ادعا می‌کرد می‌خواهد به مردم ایران کمک کند، سرانجام کمک خود را نشان داد، بمباران مدرسه میناب! این خون‌ها نقاب از چهره آمریکا برداشت و حقیقت آن را به جهان نشان داد.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد شکست آمریکا تصریح کرد: آمریکا در این جنگ، نه تنها شکست نظامی، بلکه شکست حیثیتی و اخلاقی خورد. ابرقدرتی که مدرسه را بمباران می‌کند؛ این خون‌ها، به فضل الهی، سیلی به‌پا خواهد کرد که همه این ابرقدرت‌ها را در خود غرق خواهد ساخت.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان ضمن تسلیت و ادای احترام به مقام شامخ این شهید دانش‌آموز و خانواده صبور وی، بر تداوم راه شهدا و روشنگری در برابر جنایات استکبار تأکید کرد.در این دیدار والدین “شهید ماکان نصیری” نیز خاطراتی از فرزند شهیدشان نقل کردند.



............

پایان پیام/ ۲۱۸

