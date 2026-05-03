ولایتی: توهمات کاخ سفید در حال فروپاشی است/ تهدیدات قحطی ترامپ نشان از ناآگاهی اوست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با تصریح به اینکه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در عرصه سیاست و ژئوپلتیک، رفتارهای مضحک و ابلهانه از خود بروز میدهد، گفت: رفتارهای مضحک و ابلهانه ترامپ نمیتوانند اوضاع ژئوپلتیکی حاکم را تحتالشعاع قرار دهند.
ولایتی در ادامه این توئیت همچنین تاکید کرد مجموعهای از رویدادهای اخیر همچون خروج سربازان آمریکایی از آلمان، تضعیف شدن ناتو و بروز مشکلات فنی مکرر در ناوهای جنگی آمریکا، نشانههایی هستند که توهمات کاخ سفید در حال فروپاشی است.
مشاور رهبر انقلاب در بخش دیگری از این توئیت تصریح داشت: ترامپ اخیراً ایران را به قحطی تهدید کرده است، در حالی که امنیت غذایی جهان و زنجیره تأمین کود شیمیایی در تنگه هرمز تحت کنترل ایران است و این نشاندهنده ناآگاهی ترامپ از وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان است.
علیاکبر ولایتی همچنین خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت: آقای ترامپ! جهان سیاست عرصه فیلمهای هالیووی همچون "جک اسپارو" نیست. هر کسی که شریان حیاتی جهان را به بازی بگیرد خودش را در بنبست گرفتار خواهد کرد.
