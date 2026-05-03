فراخوان جشنواره جهانی شعر «امامِ شهید»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری نهادهای فرهنگی کشور به مناسبت شهادت قائد امت حضرت امام خامنهای، جشنواره جهانی شعر «امامِ شهید» را با هدف گرامیداشت یاد و نام آن عارف فرزانه و حکیم برگزار میکند.
در فراخوان منتشر شده آمده است:
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا...»
جهان در سوگ حکیمی است که کلماتش، بذر بیداری بود و خون پاکش، طلیعهبخشِ نظم جدید تمدنی.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری نهادهای فرهنگی کشور، از تمامی شاعران، ادیبان و آزادگان جهان دعوت میکند تا در شکوهِ این سوگواره ادبی، همصدا شوند.
محورهای اصلی:
تبیین شخصیت: معرفی ابعاد عرفانی، حکیمانه و اندیشههای رهبر شهید.
بیداری و مقاومت: واکاوی تأثیر امام خامنهای (ره) در ایستادگی معاصر.
تمدن نوین اسلامی: ترسیم افقهای تمدنساز در نگاه آن قائد بزرگ.
سیره و سبک زندگی: الگوی خانواده و اخلاق در منش ایشان.
وحدت و تقریب: رویکردهای امتساز و وحدتبخش در جهان اسلام.
حماسه ایستادگی: شجاعت بینظیر در برابر زیادهخواهی نظام سلطه.
میراث خون شهید: نقش شهادت ایشان در بیداری جهانی و شکلگیری نظم جدید فرهنگی.
ارسال آثار به زبانهای: فارسی، عربی (العربیة)، انگلیسی (English) و اردو
مهلت ارسال آثار:
حداکثر تا ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵
آدرس دبیرخانه در پیامرسان بله:
برای عضویت و ارسال آثار روی لینک زیر کلیک کنید:
[ble.ir/join/EVQY9tMYm3]
