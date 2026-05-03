به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ نمایشگاه عکس و چیدمان «۱۱:۲۲» با هدف بازنمایی هنری مظلومیت شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب و محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ رمضان، ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به همت حوزه هنری هرمزگان در گالری این مجموعه آغاز به کار کرد.
عنوان «۱۱:۲۲» برگرفته از ساعت وقوع انفجار در مدرسه شجره طیبه میناب است؛ لحظهای تلخ که در این نمایشگاه، دستمایه خلق آثاری شده که تلاش دارند بخشی از رنج، فقدان و ایستادگی را در قالب تصویر و چیدمان به مخاطب منتقل کنند.
در این رویداد هنری، ۵۷ قطعه عکس از ۱۰ هنرمند عکاس به نمایش درآمده است؛ آثاری که روایتی مستند از لحظات آواربرداری تا تشییع پیکر شهدای دانشآموز را در بر میگیرد. همچنین سه اثر تجسمی و چیدمان نیز بهعنوان بخش مکمل، فضای مفهومی نمایشگاه را تکمیل کردهاند.
آیین افتتاح این نمایشگاه با حضور سعید عبدلیزاده، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان، فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، محسن رئیسی، رئیس صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، جمعی از هنرمندان، فعالان فرهنگی، خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. در جریان این مراسم، بازدید از آثار و ارائه توضیحات درباره روند شکلگیری و محتوای نمایشگاه توسط رئیس حوزه هنری استان انجام گرفت.
این رویداد با حضور و استقبال اهالی هنر و رسانه همراه بود و بخشهایی از مراسم افتتاحیه و آثار به نمایش درآمده، مورد تصویربرداری و تهیه گزارش قرار گرفت.
نمایشگاه «۱۱:۲۲» تا ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همهروزه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برای بازدید عموم دایر است و علاقهمندان میتوانند با حضور در گالری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان واقع در بندرعباس، رسالت شمالی، چهراراه پردیس، بعد از خانه ژیمناستیک، خیابان سعدی، از این آثار دیدن کنند.
