قاتلین شمشیرکش عامل موساد در خیابان طبرسی مشهد، اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی رسولی فرزند علیرضا، محمدرضا میری فرزند ناصر از عناصر موساد در کودتای دی ماه سال ۱۴۰۴ در مشهد که اقدامات خشونت‌آمیز گسترده‌ای انجام داده و در شهادت مظلومانه نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفی نژاد، نقش مستقیم داشتند و ابراهیم دولت‌آبادی از اراذل و اوباش مشهد و لیدرهای اصلی اغتشاشات منطقه طبرسی پس از رسیدگی قضایی به پرونده و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

اقدام عملیاتی برای عوامل وابسته به دولت‌های متخاصم علیه امنیت کشور از طریق تخریب اماکن و اموال عمومی و اقداماتی با قابلیت ایجاد رعب و وحشت عمومی و کشتار، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، استفاده از کوکتل مولوتف و چاقو، ساخت و همراه داشتن شمشیر دست‌ساز، تحریک و اغوای مردم به کشتار، شرکت در غارت فروشگاه عمومی و یک موسسه مالی، تخریب اموال عمومی (ایستگاه اتوبوس) و شرکت مستقیم در به شهادت رساندن فجیعانه نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفی‌نژاد، از جمله اتهامات و اقدامات گسترده مهدی رسولی و محمدرضا میری در کودتای اسرائیلی ۱۸ و ۱۹ دی ماه بوده است.

این افراد با برنامه قبلی و با هدف مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در اغتشاشات شرکت فعال داشته‌اند، به‌طوری که مهدی رسولی اقدام به ساخت شمشیر کرده و با قساوت تمام به یک نیروی بی‌دفاع حافظ امنیت که بر زمین افتاده ضربه وارد کرده است.

نامبرده حتی بعد از قتل این نیروی جان برکف حافظ امنیت کشور با شمشیر آغشته به خون شهید رجزخوانی کرده و از این اقدام خود تصویربرداری کرده است.

رسولی با استفاده از شمشیر دست سازش که خود در همان روز ساخته بود، پس از وارد کردن ضربه بر پیکر نیروی حافظ امنیت، با شمشیر خون‌آلود خود ساعت‌ها در اغتشاشات و در میان جمعیت حضور داشته و اقدام به قدرت‌نمایی و تهییج جمعیت می‌کرده است.

نامبرده در همان وضعیت در غارت یک فروشگاه عمومی، یک موسسه مالی و تخریب ایستگاه اتوبوس شرکت داشته و اقدام به تهیه فیلم و عکس از خود کرده است.

مهدی رسولی در اعترافات خود گفته است: ۱۸ دی ماه در منطقه طبرسی حضور فعالی داشتم. سلاح سرد (شمشیر دست ساز) در دست داشتم و سر و صورت خود را پوشانده بودم. آن شب یک کاپشن خلبانی مشکی و شلوار شش جیب کرم به تن داشتم و در اغتشاشات با رفیقم محمدرضا میری بودم. او هم یک چاقو که از من گرفته بود در دست داشت.

مهدی رسولی در بازپرسی اذعان کرده است شمشیری که در دست داشته را خودش ساخته بوده است.

محمدرضا میری در اعترافات خود گفته است: «با مهدی رسولی قرار گذاشتیم در اغتشاشات شرکت کنیم. وقتی به هم رسیدیم مهدی به من یک چاقو که روی آن ۷۷ حک شده بود داد. خودش هم با شمشیر که در لباسش بود به طبرسی آمد. مهدی را چندبار گم کردم، مهدی به من زنگ زد بیا "زمین‌خالی"، رفتم و مهدی شمشیر به دست داشت که شمشیر پر از خون بود و از آن فیلم می‌گرفت. به من گفت چند ضربه به سر بسیجی زدم. بیا بریم شمشیر را تمیز کنم. رفت شمشیرش را روی پیکر فرد کشید تا خونش را تمیز کند. هر کسی یک چیزی می‌زد من هم لگد زدم و از همان صحنه فیلم گرفتم».

وی همچنین اعتراف کرده است که یک کوکتل مولوتف به همراه داشته که به سمت موتور ماموران پرتاب کرده است.

در فیلمی که از گوشی محمدرضا میری به دست آمده متهم می‌گوید: خوب طبرسی شمالی را گرفتیم... حالا نوبت طبرسی جنوبی است. الان هم داریم گاردریل‌های طبرسی جنوبی را می‌کنیم. شهر را به آشوب کشیدیم... این آخرین نبرده…»

در کلیپ دیگری که مهدی رسولی گرفته، در آن عکسی از خود به نمایش گذاشته و جمله‌ای از عبدالمالک ریگی، تروریست در آن درج کرده است.

پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست، دادگاه با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و هیئت قضایی تشکیل شد.

مهدی رسولی در دادگاه هم اعترافات خود در مراحل تحقیقات و بازپرسی را تکرار کرد.

رسولی در دادگاه صراحتا اعتراف کرد که با استفاده از سنگ فرز و تیغه اره یک شمشیر درست کرده است.

رسولی همچنین گفت: دیدم نیروی حافظ امنیت روی زمین افتاده است و او را می‌زنند، من هم با شمشیرم دو ضربه به پشت کتف او زدم و از آن فیلم گرفتم.

پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده، دادگاه اقدام به صدور رای کرد.

دادگاه در رای خود با رد ادعاهای متهمان و وکلای آنها مبنی براینکه در اعتراض به خیابان آمده‌اند، جوزده شده و از روی احساسات و هیجان چنین اقداماتی را انجام دادند، استدلال کرده است: متهم رسولی برای شرکت در اغتشاشات در همان روز اقدام به ساخت سلاح سرد کرده است. هیچکس برای اعتراض مسالمت‌آمیز دست به چنین اقدامی نمی‌زند، متهمان اقدام به شرکت در به شهادت رساندن مامور حافظ امنیت به فجیع‌ترین شکل ممکن، استفاده از کوکتل مولوتف، غارت و تخریب فروشگاه، موسسه مالی، تخریب اموال عمومی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد کرده‌اند که این اقدامات هیچ سنخیتی با یک اعتراض مسالمت‌آمیز ندارد.

همچنین ادعای قرار گرفتن در جو و انجام اقدامات از روی احساسات نیز در مورد متهمان منتفی است. متهمان پیش از حضور در اغتشاشات اقدام به انتشار فراخوان و تشویق دیگران برای حضور در آن کرده و حتی متهم میری به یکی از دوستان خود گفته است در اغتشاشات خودش چاقو و دوستش شمشیر همراه خواهند داشت.

ضمن اینکه متهمان پس از شرکت در به شهادت رساندن نیروی حافظ امنیت نه تنها از این اقدام پشیمان نبوده بلکه به آن افتخار کرده و اقدامات خرابکارانه خود را ادامه داده‌اند.

در نهایت دادگاه اقدامات متهمان را مصداق اقدام عملیاتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن و اموال خصوصی و عمومی و ایجاد رعب و وحشت عمومی دانسته و قصد و نیت آنها به منظور اقدام عملیاتی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان عامل وابسته به آنها و دیگر مستندات، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و با استناد به قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.

اراذل و اوباشی که مردم را به آشوب تحریک می‌کرد

یکی دیگر از عناصر و لیدرهای اصلی اغتشاشات منطقه طبرسی مشهد که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، بود.

نامبرده دارای سوابق متعدد از جمله ضرب و جرح، سرقت و تهدید بوده و نقش مرکزی در تهییج و تحریک مردم به اغتشاش و آشوب در مشهد داشته است.

بر اساس مستندات موجود، ابراهیم دولت‌آبادی در جریان کودتای صهیونیستی دی‌ماه در مشهد، ضمن حضور در بلوار طبرسی مشهد، اقدام به لیدری و هدایت اغتشاشگران به سمت استانداری و صدا و سیما جهت اقدامات مخربانه کرده است.

ابراهیم دولت آبادی‌نژاد معروف به «ابرام دولت» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دعوت به شرکت به اغتشاشات کرده و مردم را به آشوب و اغتشاش تحریک کرده است.

نامبرده در فضای مجازی اعلام کرده بود که ساعت ۲۰ به خیابان می‌آید و نیروهای تامین امنیت را نیز تهدید کرده بود که «اگر یکی بزنی، ۲ تا می‌خوری».

طبق مستندات و اعترافات افراد حاضر در صحنه، ابراهیم دولت‌آبادی نژاد در حالی که چاقو و باتوم به همراه داشت، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر اغتشاشگر قمه به دست را با خود همراه کرده که منتهی به درگیری با ماموران تامین امنیت و شهادت تعدادی از حافظان امنیت، تخریب فروشگاه‌ها و اموال عمومی و خصوصی، پایگاه بسیج و بانک شده است.

پس از تشکیل جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی و بررسی مستندات قاضی اقدام به صدور رای کرد.

ابراهیم دولت آبادی، به جرم اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونسیتی و آمریکا و عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور از طریق لیدری و هدایت اغتشاشگران در منطقه طبرسی مشهد که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای تامین امنیت شد، انسداد مسیرهای عبور و مرور مردم، آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی و خصوصی و حضور مسلحانه در اغتشاشات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته و فعالیت علیه امنیت کشور و تهییج مردم در فضای مجازی برای شرکت در اغتشاشات به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.

پرونده متهمان مورد اشاره در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و قضات دیوان عالی کشور نیز با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده، ضمن رد فرجام‌خواهی، احکام صادره را تایید کردند.

پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، ابراهیم دولت آبادی‌نژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری به دار مجازات آویخته شدند.

