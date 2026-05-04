نیویورک تایمز: حمله به ایران نقطه عطف افول امپراتوری آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحلیلی، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را یک نقطه عطف در افول امپراتوری آمریکا عنوان کرد و نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این ماجراجویی نظامی دقیقاً همان باتلاقی را برای ایالات متحده آفرید که وعده فرار از آن را داده بود.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است: حمله آمریکا و (رژیم) اسرائیل به ایران فراتر از یک فکر بد بود؛ این رویداد به نقطه عطفی در زوال امپراتوری آمریکا تبدیل شده است.
گزارش نیویورک تایمز میافزاید: این حمله نه تنها یک ایده بینهایت بد بود، بلکه ارتش آمریکا را در آستانه فرسودگی قرار داده و با کاهش دادن ذخایر موشکی راهبردی، قدرت بازدارندگی واشنگتن را در برابر رقبایی مانند چین به شدت تضعیف کرده است .
بر اساس این گزارش، نظامهای امپراتوری تنها تا زمانی دوام میآورند که ابزارهای آنها پاسخگوی اهدافشان باشد و ترامپ با جنگ علیه ایران، امپراتوری ایالات متحده را به شکلی خطرناک گسترش داده است.
گزارش نیویورک تایمز در ادامه با اشاره به تناقض آشکار میان وعدههای انتخاباتی ترامپ مبنی بر تمرکز بر مسائل داخلی و خروج از خاورمیانه و اقدامات عملی او از جمله تجاوز نظامی علیه ایران، مینویسد: رئیسجمهور آمریکا دقیقاً همان باتلاقی را برای ایالات متحده آفرید که وعده فرار از آن را داده بود.
این گزارش همچنین به تاریخ افول امپراتوریها اشاره کرد و با طرح این ادعا که سیاست خروج هوشمندانه و بهموقع انگلیس از مستعمرات این کشور الگویی موفق بود، افزود: ترامپ فرصت مشابهی داشت اما آن را با حمله علیه ایران از دست داد.
در پایان گزارش نیویورک تایمز تأکید شده است: چه آن را «امپراتوری» بنامیم و چه «هژمونی»، آمریکا اکنون با حمله به ایران از حد توان خود فراتر رفته و این یعنی پایان آن نزدیکتر از هر زمان دیگری است.
گفتنی است، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردهاند که این عملیاتها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است.
جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما