وقوع حادثه دریایی در نزدیکی امارات

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک کشتی در فاصله حدود ۷۸ مایل دریایی در شمال شهر الفجیره واقع در امارات هدف قرار گرفته است.

طبق این گزارش، این کشتی با پرتابه های ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است.

در این گزارش آمده که تمام خدمه این کشتی سالم هستند.

تا این لحظه جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

اخیرا نیز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که در فاصله حدود ۸۴ مایلی دریایی جنوب غرب بندر مکلا در یمن برای یک کشتی کانتینری حادثه دریایی رخ داده است.

