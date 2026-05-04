انتقال خدمه کشتی «توسکا» به پاکستان برای بازگشت به ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که کشتی «توسکا» و خدمه آن به پاکستان منتقل شده‌اند تا مقدمات بازگشت خدمه به ایران فراهم شود.

طبق گزارش ای‌بی‌سی نیوز، ۲۲ نفر از خدمه این کشتی به پاکستان انتقال یافته‌اند تا از آنجا به تهران بازگردانده شوند.

سنتکام در ادامه اعلام کرد که روند بازگرداندن مالکیت این کشتی به مالک اصلی آن آغاز شده است.

جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق بازگشت خدمه و نحوه تحویل نهایی کشتی منتشر نشده است.

پیشتر ۶ نفر از خدمه ایرانی کشتی «توسکا» آزاد شده و به کشور بازگشته بودند.

کشتی «توسکا» که پیش‌تر در مسیر ایران و حامل محموله‌ای از اقلام حیاتی از جمله تجهیزات و داروهای پزشکی بود، با مداخله نیروهای آمریکایی توقیف شد. در زمان وقوع این حادثه، ۲۸ خدمه ایرانی در این کشتی حضور داشتند. مقامات کشور با اشاره به شرایط خاص خدمه و ملاحظات انسانی، از جمله حضور خانواده‌های برخی از آنها، تأکید کردند که مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک را برای حل این موضوع در اولویت قرار داده‌اند.

در همین چارچوب، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه با ارسال نامه‌ای رسمی‌به دیوان کیفری بین‌المللی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. در این مکاتبه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بر لزوم حمایت از خدمه غیرنظامی و تضمین دسترسی ایمن به محموله‌های پزشکی تأکید شده است.

در بخشی از این نامه، توقیف کشتی «توسکا» به‌عنوان اقدامی در تعارض با قواعد حاکم بر آزادی کشتیرانی و موازین بشردوستانه توصیف شده و نسبت به پیامدهای آن بر زنجیره تأمین اقلام حیاتی، به‌ویژه برای بیماران نیازمند درمان‌های مستمر، هشدار داده شده است.

