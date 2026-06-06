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پیام مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان در پی درگذشت آیت الله العظمی فیاض

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۲
کد مطلب: 1823339
پیام مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان در پی درگذشت آیت الله العظمی فیاض

مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان در پیامی به مناسبت درگذشت آیت الله العظمی فیاض، از مراجع تقلید افغانستانی شیعه که مقیم نجف اشرف بود، فقدان او در روز عید غدیر و سالروز رحلت امام خمینی(ره) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان در پیامی به مناسبت درگذشت آیت الله العظمی فیاض، از مراجع تقلید افغانستانی شیعه که مقیم نجف اشرف بود، فقدان او در روز عید غدیر و سالروز رحلت امام خمینی(ره) را تسلیت گفت.

متن کامل پیام این مجمع به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

انا لله و انا الیه راجعون 

قال امام الصادق (علیه السلام)
إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ

همزمان با عید سعید غدیر خم، عید الله الاکبر و معرفی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به امامت و رهبری امت اسلامی توسط رسول اعظم حضرت ختم مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم)، اکمال دین و اتمام نعمت از جانب الله متعال (جل جلاله) و سالگرد رحلت ملکوتی امام امت، فقیه دوران ساز و مقتدای انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) که عالمی را با رفتن خویش داغدار کرد، خبر رحلت فقیه علی الاطلاق، فرزانه زمان و استاد الفقها حضرت آیت الله العظمی فیاض (رحمت الله علیه) اعلام گردید.

ایشان عمر پربرکت خود را با تألیفات، تحقیقات و تدریس علوم اسلامی و فقه و اصول شیعی گذراند و در این زمینه در عصر حاضر به حق کم نظیر بود. رحلت ملکوتی این فقیه فرزانه همه شیعیان ، هموطنان و دوستداران ایشان را به سوگ نشانید.

مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان این ضایعه را به ولی عصر امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) ، مراجع معظم تقلید ، حوزات علمیه و جمیع مؤمنین بالاخص هموطنان محروم و مظلوم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کند.

از حضرت حق (جل و علی) مسئلت دارد که به خانواده و دوستداران ایشان صبر و اجر عنایت نماید و روح ملکوتی این فقیه فرزانه را با انبیاء و اولیاء إلهی محشور گرداند.

مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان

۱۴۰۵/۳/۱۴ ه.ش - قم المقدسة

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پایان پیام/

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