پیام مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان در پی درگذشت آیت الله العظمی فیاض

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان در پیامی به مناسبت درگذشت آیت الله العظمی فیاض، از مراجع تقلید افغانستانی شیعه که مقیم نجف اشرف بود، فقدان او در روز عید غدیر و سالروز رحلت امام خمینی(ره) را تسلیت گفت.

متن کامل پیام این مجمع به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

قال امام الصادق (علیه السلام)

إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ

همزمان با عید سعید غدیر خم، عید الله الاکبر و معرفی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به امامت و رهبری امت اسلامی توسط رسول اعظم حضرت ختم مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم)، اکمال دین و اتمام نعمت از جانب الله متعال (جل جلاله) و سالگرد رحلت ملکوتی امام امت، فقیه دوران ساز و مقتدای انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) که عالمی را با رفتن خویش داغدار کرد، خبر رحلت فقیه علی الاطلاق، فرزانه زمان و استاد الفقها حضرت آیت الله العظمی فیاض (رحمت الله علیه) اعلام گردید.

ایشان عمر پربرکت خود را با تألیفات، تحقیقات و تدریس علوم اسلامی و فقه و اصول شیعی گذراند و در این زمینه در عصر حاضر به حق کم نظیر بود. رحلت ملکوتی این فقیه فرزانه همه شیعیان ، هموطنان و دوستداران ایشان را به سوگ نشانید.

مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان این ضایعه را به ولی عصر امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) ، مراجع معظم تقلید ، حوزات علمیه و جمیع مؤمنین بالاخص هموطنان محروم و مظلوم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کند.

از حضرت حق (جل و علی) مسئلت دارد که به خانواده و دوستداران ایشان صبر و اجر عنایت نماید و روح ملکوتی این فقیه فرزانه را با انبیاء و اولیاء إلهی محشور گرداند.

مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان

۱۴۰۵/۳/۱۴ ه.ش - قم المقدسة

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