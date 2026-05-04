به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار «افق پیروزی؛ فرجام هژمونی آمریکا و ظهور نظم نوین جهانی» با حضور اندیشمندانی از چند کشور برگزار می‌شود.

مولانا «صاحبزاده ابوالخیر زبیر» رئیس شورای همبستگی ملی پاکستان، دکتر شیخ «هشام سلطان» نائب رئیس اتحادیه علمای بلاد شام از اردن، مولوی «حبیب الله حسام» رئیس شورای اخوت افغانستان، شیخ «عبدالله جبری» دبیرکل جنبش امت لبنان، دکتر «قاسم قصیر» کارشناس جریانات اسلامی از لبنان، شیخ «تاج الدین الرفاعی» رهبر جریان تصوف رفاعی در الجزایر، شیخ «محمدزمان زمانی» امام جمعه اهل سنت اوز، شیخ «اسماعیل بازدار» امام جمعه اهل سنت بوشهر، دکتر «محمدامین رسولی» کارشناس دینی مدیر مدرس دینی از استان کرمانشاه و حجت الاسلام «رسول باقری» دبیر کل مجمع جهانی قادمون، سخنرانان این مراسم هستند.

وبینار «افق پیروزی؛ فرجام هژمونی آمریکا و ظهور نظم نوین جهانی» امروز دوشنبه: ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ به وقت تهران برگزار می شود و پخش آن از شبکه الکوثر و شبکه اینترنتی سفیر خواهد بود.

