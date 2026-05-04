عکس زن و شوهر کلمبیایی با پرچم ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک زوج مسلمان کلمبیایی با در دست گرفتن پرچم ایران و پرچم فلسطین، علاقه و وفاداری خود به جبهه مقاومت را اعلام و این عکس را برای خبرگزاری ابنا ارسال کردند.
همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از مردم جهان با ابراز علاقه به ایران نسبت به این تجاوز وحشیانه ابراز تنفر کرده و مقاومت و پیروزیهای مردم ایران را ستودهاند.
همچنین، راهپیماییهای ضدآمریکایی در کشورهای مختلف نیز با حضور آزادیخواهان جهان در جریان است.
