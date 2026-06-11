به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در سخنرانی پایانی «همایش مجمع فعالان تیک‌تاک» که در منزلش در ابوجا برگزار شد، به اهمیت شبکه‌های اجتماعی در عصر حاضر پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال پیام در عصر حاضر هستند، به اهمیت رساندن پیام در طول تاریخ اشاره کرد و نمونه‌هایی از دوران پیامبر اکرم (ص)، شیخ عثمان دان‌فودیو و امام خمینی (ره) را یادآور شد و گفت: در هر دوره‌ای ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در گسترش پیام داشته‌اند.

شیخ زکزاکی در عین حال تأکید کرد که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند هم برای کارهای مثبت و هم برای امور نادرست مورد استفاده قرار گیرند و این مسئله به نحوه بهره‌گیری کاربران از این ابزارها بستگی دارد.

وی همچنین نسبت به نقل ناقص سخنان و جدا کردن جملات از بستر اصلی هشدار داد و افزود: سخن باید در چارچوب و زمینه اصلی خود نقل شود؛ زیرا اگر از ریشه و زمینه جدا شود، معنای واقعی خود را از دست می‌دهد.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در پایان با توصیه به پرهیز از توهین و ناسزاگویی در فضای مجازی، از کاربران خواست از دنبال کردن موضوعات حاشیه‌ای و جنجال‌های ساختگی که صرفاً برای جلب توجه ایجاد می‌شوند، خودداری کنند و اجازه ندهند «ترند»های نامناسب، جامعه را از مسائل مهم باز دارد.

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