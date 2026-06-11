به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جهانی که اخبار آن هر روز با روایتهایی از جنگ، بحران، اختلافات سیاسی و شکافهای اجتماعی همراه است، گاه یک حرکت فردی میتواند تصویری متفاوت از انسانیت، گفتوگو و همزیستی را به نمایش بگذارد.
سفر آرزو اسکندری، دوچرخهسوار ایرانی، از ایران تا اندونزی یکی از همین روایتهای الهامبخش است؛ سفری که فراتر از یک ماجراجویی ورزشی، به نمادی از دیپلماسی مردمی، گفتوگوی فرهنگی و پیام صلح تبدیل شد.
پس از حدود هفت ماه رکابزنی مستمر و پیمودن بیش از هشت هزار کیلومتر در کشورهای مختلف آسیایی، آرزو اسکندری سرانجام با استقبال و میزبانی رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی در روز ۶ ژوئن ۲۰۲۶ وارد جاکارتا شد.
به گفته یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی ورود او به این شهر نه تنها پایان یک مسیر طولانی جغرافیایی، بلکه آغاز فصل جدیدی از تعاملات فرهنگی و رسانهای میان مردم ایران و کشورهای مسیر سفر او بود.
سفری که از ورزش فراتر رفت
جهانگیری در خصوص جزییات این اقدام ورزشی فرهنگی اظهار کرد: اگرچه در نگاه نخست این سفر میتواند یک دستاورد ورزشی قابل توجه محسوب شود، اما اهداف و پیامهای آن بسیار گستردهتر از یک رکورد شخصی بود. آرزو اسکندری چنانچه از همان آغاز سفر اعلام کرده بود هدف اصلی او از این رکابزنی چند هزار کیلومتری معرفی چهره واقعی ایران، فرهنگ ایرانی و ظرفیتهای انسانی و تمدنی کشورش به مردم سایر کشورهاست.
وی ادامه داد: او در طول مسیر اصفهان تا جاکارتا در شهرها و روستاهای مختلف با مردم محلی دیدار کرد، درباره ایران سخن گفت و تلاش کرد تا تصویری متفاوت از آنچه گاه در برخی رسانههای بینالمللی درباره جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود، به نمایش بگذارد. وی معتقد است شناخت ملتها از یکدیگر نباید صرفاً از طریق رسانهها و اخبار سیاسی شکل بگیرد، بلکه ارتباط مستقیم میان مردم میتواند مؤثرترین راه برای ایجاد درک متقابل باشد.
رایزن فرهنگی کشورمان یادآور شد: خانم اسکندری در گفتوگوهای مختلف رسانهای تأکید داشت که در تمام طول سفر با افتخار از پرچم ایران، نمادهای ملی و هویت فرهنگی کشورش سخن گفته و خود را نمایندهای از مردم ایران دانسته است.
سفیر گردشگری و فرهنگ ایران
وی افزود: یکی از مهمترین ابعاد این سفر، معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی ایران بود. آرزو اسکندری که از سوی مسئولان استان اصفهان عنوان «سفیر گردشگری اصفهان» را دریافت کرده است، در طول مسیر تلاش کرد زیباییهای تاریخی و فرهنگی ایران را برای مخاطبان خارجی معرفی کند.وی در دیدارها و مصاحبههای خود بارها درباره شهر تاریخی اصفهان، معماری اسلامی ـ ایرانی، صنایع دستی، فرهنگ غنی ایرانی و جاذبههای گردشگری کشور سخن گفت. وی همچنین از مردم کشورهای مختلف دعوت کرد تا ایران را از نزدیک ببینند و واقعیتهای جامعه ایرانی را بدون واسطه تجربه کنند.
جهانگیری گفت: این بانوی ایرانی معتقد است گردشگری یکی از مؤثرترین ابزارها برای نزدیکی ملتها و کاهش سوءتفاهمهای فرهنگی است و سفر او نیز در همین راستا تعریف شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین پیامهایی که در سراسر این سفر به چشم میخورد، تأکید بر ارزشهای مشترک انسانی است. نماینده ورزشکار کشورمان در طول مسیر طولانی خود تا جنوبشرقی آسیا با افراد مختلف از فرهنگها، ادیان و ملیتهای گوناگون دیدار کرد و تجربههای متعددی از مهربانی، همدلی و مهماننوازی مردم آسیا به دست آورد.
رایزن فرهنگی ایران در جاکارتا بیان کرد: اسکندری در مصاحبههای خود بارها به این نکته اشاره کرده است که انسانها در سراسر جهان بیش از آنچه تصور میکنند به یکدیگر شباهت دارند. به باور وی، احترام، محبت، خانواده، دوستی و کمک به دیگران ارزشهایی جهانی هستند که مرزهای جغرافیایی و تفاوتهای فرهنگی را درنوردیدهاند. وی روایتهای متعددی از خانوادههایی بیان کرده که بدون شناخت قبلی، درهای خانه خود را به روی او گشودهاند یا افرادی که در طول مسیر برای رفع مشکلات سفر به یاری او شتافتهاند. این تجربهها برای او اثبات کرده است که «زبان مهربانی» زبانی جهانی است که همه انسانها آن را میفهمند.
تصویری متفاوت از زنان ایرانی
این رایزن فرهنگی یادآور شد: سفر آرزو اسکندری از جنبه دیگری نیز اهمیت ویژهای دارد؛ معرفی توانمندیها و ظرفیتهای زنان ایرانی در عرصههای مختلف اجتماعی و حرفهای. وی که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته روانشناسی است و سابقه فعالیت در حوزه ورزش، کوهنوردی و مربیگری را نیز در کارنامه خود دارد، در طول سفر با پرسشهای متعددی درباره وضعیت زنان در ایران روبهرو شده است.
وی ادامه داد: بانوی مسلمانی از خطه سپاهان در پاسخ به این پرسشها تلاش کرده تصویری واقعی از حضور گسترده زنان ایرانی در دانشگاهها، مراکز علمی، فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی ارائه دهد. به گفته وی، بسیاری از افرادی که در کشورهای مختلف با او گفتوگو کردهاند، پس از آشنایی نزدیک با تجربیات او، نگاه متفاوتی نسبت به زنان ایرانی پیدا کردهاند. از این منظر، سفر اسکندری تنها یک حرکت فردی نبود، بلکه فرصتی برای معرفی بخشی از واقعیتهای جامعه ایران و نقشآفرینی زنان ایرانی در عرصههای گوناگون محسوب میشد.
بازتاب گسترده در رسانههای اندونزی
به گفته رایزن فرهنگی کشورمان در پرجمعیتترین کشور اسلامی جهان ورود این بانوی ایرانی به اندونزی با استقبال قابل توجه رسانههای محلی همراه شد. بسیاری از رسانههای اندونزیایی، سفر او را نمونهای از «دیپلماسی مردمی» و «پیامآوری صلح» توصیف کردند. گزارشها و مصاحبههای متعددی درباره این سفر در رسانههای مکتوب، آنلاین و شبکههای اجتماعی منتشر شد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. در این گزارشها، آرزو اسکندری به عنوان زنی معرفی شد که با اتکا به اراده، انگیزه و باورهای انسانی خود توانسته هزاران کیلومتر مسیر را طی کند تا پیام دوستی و تفاهم میان ملتها را گسترش دهد.
جهانگیری یادآور شد: در مراسم استقبال از وی در جاکارتا نیز جمعی از فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانهای حضور یافتند و این رویداد را گامی مثبت در جهت تقویت شناخت متقابل میان مردم ایران و اندونزی ارزیابی کردند.
الگویی موفق از دیپلماسی عمومی
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، مفهوم «دیپلماسی عمومی» و «دیپلماسی فرهنگی» به یکی از ابزارهای مهم ارتباط میان ملتها تبدیل شده است. در این چارچوب، نقش افراد، هنرمندان، ورزشکاران، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی در شکلدهی به افکار عمومی جهانی اهمیت روزافزونی یافته است.
رایزن فرهنگی ایران در جاکارتا اظهار کرد: سفر آرزو اسکندری را میتوان نمونهای موفق از همین نوع دیپلماسی دانست. وی بدون بهرهگیری از امکانات گسترده دولتی و تنها با تکیه بر انگیزه شخصی، توانسته است توجه رسانهها و افکار عمومی کشورهای مختلف را به ایران جلب کند. این سفر نشان داد که گاهی یک اقدام فردی میتواند تأثیری فراتر از بسیاری از برنامههای رسمی داشته باشد و از طریق ارتباط مستقیم با مردم، تصویری انسانیتر و واقعیتر از یک کشور ارائه کند.
وی بیان کرد: سفر آرزو اسکندری از ایران تا اندونزی صرفاً یک رکورد ورزشی یا ماجراجویی شخصی نبود؛ بلکه روایتی از اراده، گفتوگو، همزیستی و صلح بود. او در طول هفت ماه سفر خود تلاش کرد با زبان دوستی و احترام، پلی میان ملتها ایجاد کند و تصویری واقعی از فرهنگ و مردم ایران به نمایش بگذارد.
بنابر اعلام این خبر، در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو و تفاهم نیاز دارد، چنین ابتکاراتی یادآور این حقیقت است که ارتباطات انسانی و دیپلماسی مردمی همچنان از مؤثرترین راههای نزدیک کردن ملتها به یکدیگر هستند. آرزو اسکندری با دوچرخه خود هزاران کیلومتر رکاب زد، اما در واقع مسیری بسیار مهمتر را پیمود؛ مسیری که از دلها میگذرد و به سوی صلح، شناخت متقابل و دوستی میان ملتها امتداد مییابد.
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