به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور کلمبیا پترو، در تریبون سازمان ملل، با ردّ رویکردی که انتقاد از سیاست‌های اسرائیل را به «یهودی‌ستیزی» تقلیل می‌دهد، ریشه‌های مشترک تمدنی و زبانی ملت‌های منطقه را یادآور شد و این اتهام را ابزاری مغرضانه برای خاموش کردن صداهای منتقد خواند.

وی با اشاره به انزوای فزاینده اسرائیل در سطح بین‌المللی، دلیل اصلی آن را نه فشارهای سیاسی، بلکه خودِ «نسل‌کشی» در غزه دانست و از جامعه جهانی خواست تا عاملان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو سازند.

رئیس‌جمهور کلمبیا در ادامه، ضمن اشاره به حمایت‌های غرب از اسرائیل که به تداوم اشغالگری و نابودی طرح دو دولت کمک می‌کند، راه حل نهایی را تشکیل دو دولت مستقل و با حاکمیت کامل دانست. پترو با الهام از مفاهیم فرهنگی، تأکید کرد که صلح واقعی نباید با تحمیل یک فرهنگ خاص حاصل شود، بلکه باید بر پایه‌ی احترام به تنوع، پذیرش تفاوت‌ها و گفتگوی تمدن‌ها بنا گردد و آزادی دینی در همه جا تضمین شود.

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