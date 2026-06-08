به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی شب گذشته در جمع کارکنان بعثه مقام معظم رهبری در شبستان نجمه خاتون(س) حرم مطهر بانوی کرامت با تبریک عید سعید غدیر به فضایل امیرالمؤمنین (ع) اشاره و اظهار داشت: اولین فضیلت حضرت علی علیه السلام تولد ایشان در خانه کعبه است و ایشان تنها فردی هستند که از کودکی در تمام ایام زندگی خود با پیامبر(ص) بودند.

وی با اشاره به ماجرای لیلة المبیت و خوابیدن حضرت علی (ع) در رختخواب پیامبر(ص) در حالی که مشرکان نقشه ترور پیامبر(ص) را کشیده بودند، گفت: نبرد امیرالمؤمنین(ع) در جنگ خندق در مقابل عمربن عبدود نیز از افتخارات ایشان است که پیامبر(ص) فرمودند ثواب ضربت علی (ع) در روز خندق از عبادت جن و انس افضل و بیشتر است.

رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب با اشاره به نقش امیرالمرمنین(ع) در فتح مکه و شکستن بت‌های خانه خدا گفت: حضرت علی علیه السلام بارها فرموند قبل از اینکه از میان شما بروم هرسؤالی دارید از من بپرسید؛ این حرف را هیچ کسی جز امیرالمؤمنین(ع) نمی تواند بگویید زیرا ایشان به تمام علوم آگاهی داشتند.

وی با بیان اینکه بعد از رحلت پیامبر(ص) هیچ کس بافضیلت تر از امیرالمؤمنین(ع) نبود، گفت: عده ای نه تنها خلافت امیرالمؤمنین را غصب کردند؛ بلکه امام حسین علیه السلام را نیز در همان مجلس سقیفه به شهادت رساندند و به اسم اینکه مردم باید خلیفه را انتخاب کنند خسارت جبران ناپذیری را به اسلام زدند.

محمدی گلپایگانی با بیان اینکه بعد از ۱۴ قرن نوری به این سرزمین مقدس اسلامی تابید و این سرزمین به نور امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشان روشن شد، گفت: امروز در دنیا هیچ کشوری که یک مسلمان بخواهد با آرامش و بدون مانع عبادت و بندگی خدا را کند جز ایران پیدا نمی شود و این خیلی مهم است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) کار بزرگی را انجام دادند، گفت: اولین کار مهم و بزرگ امام این بود که نظام فاسد و ظالم شاهنشاهی را برانداختند؛ درحالی که فساد از در و دیوار مملکت می بارید و شاه جرئت نداشت یک وزیر خود را بدون اجازه آمریکا و اسرائیل جابجا کند.

رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب دومین کار بزرگ امام را تأسیس نظام ولایت فقیه در کشور دانست و گفت: امام خمینی(ره) در عمر کوتاهشان بعد از پیروزی انقلاب کارهای مهمی را انجام دادند و مردم هم استقبال و مشایعت کردند.

وی با بیان اینکه امام فرمودند در میان تمام سلاطین و رؤسای جمهور دنیا انسانی خدمتگذارتر برای مردم بهتر از آقای خامنه ای پیدا نمی شود، گفت: با انتخاب بجای خبرگان رهبری بعد از رحلت امام خمینی(ره) ایشان به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران معرفی شدند و مشاهده کردیم که کشور را از کجا به کجا رساندند.

محمدی گلپایگانی ادامه داد: اگر ناو هواپیمابر آمریکا از کشورش به قصد یک کشور دیگر حرکت می کرد مسئولان آن کشور دستانشان را بالا می بردند ولی امروز ما جوانانی داریم که نفس آمریکا و اسرائیل را بریده اند و همه این جوانان تربیت شدگان دست رهبر شهید ما هستند.

وی افزود: من می توانم ادعا کنم که در دنیا مثل رهبر شهید هیچ نظیری پیدا نمی شود و ایشان یک سر و گردن از همه سران دیگر کشورها بالا تر بودند.

رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه رهبری بی نظیر شهید خامنه ای سایر فضایل ایشان را از نگاه‌ها پنهان کرده بود، گفت: ایشان علاوه بر اینکه یک فقیه جامع الشرایط بود یک رجالی، شاعر، ادیب، جغرافی دان، تاریخ دان، جامعه شناس و مردم شناس بزرگ بودند و با وجود اینکه دنیا با همه جاذبه هایش در اختیار ایشان بود ولی با اقتدای به جدشان امیرالمؤمنین زاهدانه زندگی می کردند و اثاثیه منزل ایشان یک وانت بار بیشتر نبود و با اقشار ضعیف و متوسط جامعه حشر و نشر داشتند.

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