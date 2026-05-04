صیانت از ماهیت خودجوش و مردمی اجتماعات شبانه ضروری است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای از حضور مسئولانه مردم مؤمن، بصیر و انقلابی ایران اسلامی در اجتماعات شبانه میادین و خیابان‌های سراسر کشور تقدیر و بر ضرورت صیانت از ماهیت خودجوش و مردمی این اجتماعات شبانه تاکید کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

حضور پرشور، آگاهانه و زمان‌شناسانه مردم مؤمن، بصیر و انقلابی ایران اسلامی در اجتماعات شبانه میادین و خیابان‌های سراسر کشور، جلوه ای درخشان از حقیقتی است که امام شهید از آن به بعثت مردم تعبیر فرمودند و استمرار پرقدرت این جلوه‌ کم‌نظیر و دشمن‌شکن از وفاداری به آرمان‌ها، مورد نظر و مطالبه رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی است.

بی‌تردید، این سطح از غیرت ملی و احساس مسئولیت دینی و اجتماعی که در رفتار نجیبانه و مشارکت فعال اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان عزیز، متجلی شده، سرمایه‌ای گرانسنگ برای کشور و مایه دلگرمی رزمندگان غیور در سراسر جبهه مقاومت در شرایط حساس کنونی و شایسته عالی‌ترین مراتب تکریم و قدردانی است.

ملت بزرگ ایران نشان داده است که در بزنگاه‌ها، «حضور» را با «بصیرت» و «شور» را با «شعور» در هم می‌آمیزد و حضور اجتماعی و میدانی خود را در محدوده حفظ اخلاق اسلامی و نظم عمومی سامان می‌دهد.

در عین حال، به فعالان مساجد، گروه‌های مردمی و سازمان‌دهندگان تجمعات در محلات ، میادین و خیابان ها پیشنهاد می‌شود، ناظر به برخی دغدغه‌های شایع، با تدابیری متناسب با شرایط متنوع هر محل و شهر و روستا، ملاحظات زیر را مورد عنایت قرار دهند:

حضور اقشار و اصناف مختلف مردم و علاقه عمومی برای بهره‌مندی از برنامه‌های متنوع تجمعات و لزوم حضور بانشاط و پرانرژی در عرصه فعالیت و کار روزانه، اقتضاء می‌کند زمان برگزاری تا ساعت ٢٣ در نظر گرفته شود و پس از این ساعت، در صورت تمایل به ادامه تجمع، سیستم‌های صوت، باندها و بلندگوهای ثابت و سیار خاموش شوند تا شائبه مزاحمت برای همسایگان و مجاورین ایجاد نشود.

در راه‌اندازی کاروان‌های خودرویی، عدم اختلال در ترافیک و تردد شهری و حفظ آرامش عمومی مورد توجه قرار گیرد.

رعایت حال اصناف و کسبه در جوار محل تجمعات شبانه و فراهم ماندن امکان فعالیت این عزیزان، اهمیت زیادی دارد.

شایسته است از همسایگان مسکونی و تجاری صبور و همراه تجمعات شبانه، دلجویی و تشکر شود.

امید است با تداوم این حضور حماسی ، الهام بخش و آگاهانه، موجبات رضایت حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و خشنودی روح پاک امام شهید و شهیدان والامقام و خرسندی رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و اعتلای هرچه بیشتر ایران اسلامی فراهم آید و از این فرصت ارزشمند انس و حرکت جمعی انسجام‌بخش، برای تقویت ارتباطات و تعاملات میان سلایق متنوع جامعه و ارتقاء اتحاد هموطنان ارجمند هر چه بیشتر فراهم آید.

……….

پایان پیام/ 218

