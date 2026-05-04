به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی آمریکا مدعی مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است که رسانههای اسرائیلی از ورود تجهیزات نظامی به فلسطین اشغالی خبر میدهند.
شبکه خبری العربیه به نقل از منابع اسرائیلی شامگاه امروز یکشنبه خبر داد اهدافی در داخل ایران وجود دارند که این رژیم در طول جنگ به آنها حمله نکرده و در حال آمادهسازی برای تکمیل مأموریت است.
این منابع همچنین گفتند طی ۲۴ ساعت گذشته، محمولههای سلاح و مهمات در فرودگاه اسرائیلی «بنگوریون» تخلیه شده است.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد طرح پیشنهادی جدید ایران را بررسی کرده و نمیتواند آن را قبول کند.
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شده پیشنهاد ایران با حداقلِ خواستههای آمریکا فاصله بسیار زیادی دارد.
آکسیوس که نزدیک به محافل صهیونیستی است، ادعا کرده احتمال گشایش در مذاکرات صفر است و گزینه نظامی نزدیکتر شده است.
