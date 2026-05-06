چرا حجاب به امنیت ملی گره خورده است؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت‌(ع) _ ابنا: حجاب در جامعه ایرانی-اسلامی صرفاً یک انتخاب فردی یا یک رفتار ظاهری تلقی نمی‌شود، بلکه پدیده‌ای چندلایه است که با هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه پیوند خورده است. از این منظر، هرگونه بحث درباره حجاب، فراتر از یک موضوع شخصی، به حوزه نظم اجتماعی، ارزش‌های جمعی و سرمایه فرهنگی کشور نیز وارد می‌شود. به همین دلیل، برخی تحلیل‌گران معتقدند که تمرکز جریان‌های معارض بر مسئله حجاب، ناشی از درک آنان از جایگاه نمادین این موضوع در ساخت هویتی جامعه ایران است.

حجاب برای بخشی از جامعه نه‌تنها یک حکم شرعی، بلکه نشانه‌ای از تعلق به نظام ارزشی و فرهنگی کشور به شمار می‌آید. از این رو، تضعیف این نماد در عرصه عمومی، در نگاه این گروه، می‌تواند زمینه‌ساز فرسایش تدریجی انسجام اجتماعی و گسترش شکاف‌های فرهنگی شود. هنگامی که یک ارزش ریشه‌دار به موضوعی مناقشه‌برانگیز و دوقطبی تبدیل می‌شود، امکان سوء‌استفاده رسانه‌ای و تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی نیز افزایش می‌یابد؛ مسئله‌ای که در نهایت می‌تواند به تضعیف آرامش و امنیت روانی جامعه بینجامد.

تحلیل واقع‌بینانه اقتضا می‌کند که میان سطوح مختلف مواجهه با مسئله حجاب تمایز قائل شویم. همه افرادی که در این زمینه با هنجارهای رسمی فاصله دارند، در یک دسته قرار نمی‌گیرند. بخشی از این وضعیت ممکن است ناشی از تغییرات سبک زندگی، ضعف اقناع فرهنگی، ناآگاهی یا سهل‌انگاری باشد؛ در چنین شرایطی، رویکردهای آموزشی، اقناعی و گفت‌وگومحور اثربخش‌تر از برخوردهای تند و تنش‌زا خواهند بود. در مقابل، اگر رفتارهایی با هدف سازمان‌یافته برای هنجارشکنی، تحریک افکار عمومی یا ایجاد تقابل اجتماعی صورت گیرد، طبعاً در چارچوب قانون و با سازوکارهای رسمی قابل بررسی خواهد بود.

نکته مهم آن است که پیوند حجاب و امنیت ملی، بیش از آنکه به ظاهر این موضوع مربوط باشد، به پیامدهای اجتماعی و روانی ناشی از نحوه بازنمایی و مدیریت آن بازمی‌گردد. هر اندازه این مسئله در فضای عمومی به بستری برای تحریک احساسات، تقابل‌های هویتی و قطبی‌سازی اجتماعی تبدیل شود، احتمال آسیب به همبستگی ملی بیشتر خواهد شد. بنابراین، صیانت از ثبات اجتماعی در این حوزه، نیازمند ترکیبی از عقلانیت فرهنگی، حکمت اجتماعی، گفت‌وگوی اقناعی و اجرای قانون در جایگاه صحیح خود است.

می‌توان گفت که نسبت میان حجاب و امنیت ملی، نسبتی غیرمستقیم اما معنادار است؛ نسبتی که از مسیر هویت جمعی، انسجام فرهنگی و مدیریت شکاف‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. اگر جامعه بتواند این موضوع را با رویکردی آگاهانه، غیرهیجانی و مبتنی بر تفکیک دقیق مسائل فرهنگی از رفتارهای تنش‌آفرین مدیریت کند، هم از افتادن در دام افراط و تفریط جلوگیری خواهد شد و هم امکان حفظ همزمان ارزش‌های فرهنگی و آرامش اجتماعی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، اصل مسئله نه صرفاً تقابل بر سر یک حکم اجتماعی، بلکه نحوه حفاظت از سرمایه اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکاف‌های فرساینده در جامعه است.

برخورد مشفقانه یعنی احترام با اثرگذاری؛ وقتی با کسی روبه‌رو می‌شویم که حجاب را کمتر رعایت کرده، بهتر است به‌جای قضاوت و تندی، با آرامش و مهربانی تذکر بدهیم؛ اول علت را بفهمیم، با احترام سلام کنیم، کوتاه و خصوصی حرف بزنیم و از سر دلسوزی یادآوری کنیم، نه سرزنش. اصرار یا تحقیر نتیجه نمی‌دهد، اما لحن آرام، نگاه محترمانه و نیت خیر می‌تواند اثرگذار باشد. اگر نپذیرفت، با ادب کنار بیاییم و ادامه ندهیم. یادمان باشد اصلاح فرهنگی با محبت و الگو بودن پیش می‌رود، نه با زور و جدل.

چند راه‌کار عملی و ساده برای برخورد مشفقانه (همدلانه، بدون تنش و با اثرگذاری بیشتر)

۱) اول توجه شود “چرا” این اتفاق افتاده

قبل از تذکر، یک دقیقه مکث کنید و فرض را بر دشمنی نگذارید. ممکن است فرد از روی عادت، ناآگاهی، خجالت، یا حتی فشار خانواده یا محیط اجتماعی کم‌اطلاع شده باشد. برخورد شما باید از جنس “کمک” باشد نه “محاکمه”.

۲) شروع با احترام و لحن نرم

جملات کوتاه و محترمانه مثل: «سلام، ببخشید مزاحم شدم»، «اگه اجازه بدید یک نکته بگم»، «نگران شدم شاید تذکر لازم باشه» اثر بیشتری دارد تا شروع با اعتراض یا تمسخر.

۳) تذکر کوتاه، خصوصی

اگر امکانش هست، به جای تذکر در جمع، به صورت خصوصی یا با حضور حداقلی انجام شود. جمع‌زدن افراد، شرم و مقاومت را بالا می‌برد و نتیجه را برعکس می‌کند.

۴) به جای “سرزنش”، استفاده از “یادآوری آرام”

به نمونه‌های گفتاری توجه کنید:

- «به نظرم بهتره طبق قانون و هنجارهای جامعه، پوشش رو مرتب کنید.»

- «مهمه که این موضوع رو جدی بگیریم، چون نشانه احترام به ارزش‌هاست.»

۵) گزینه داده شود، نه فقط دستور

به فرد نشان دهید همراهش هستید:

«اگر نمی‌دونید چطور درستش کنید، می‌تونم راهنمایی کنم»، «اگر دوست دارید، می‌تونم کمک کنم درست تنظیم بشه».

۶) توجه به شرایط زمانی و محیطی

در موقعیت‌های حساس (کودک/ نوجوان، بیمار، محیط آموزشی، محل کار)، لحن و روش باید نرم‌تر و حمایتی‌تر باشد. هدف باید “اصلاح بدون شکست اجتماعی” باشد، نه ایجاد حاشیه.

۷) پرهیز از قضاوت شخصی

به جای اینکه بگوییم «تو بی‌احترامی و هنجارشکنی می‌کنی»، بهتر است موضوع را روی “قانون/هنجار” متمرکز کنیم:

«این بخش از پوشش در عرف و قانون رعایت می‌شود…»

۸) اگر یک‌بار نپذیرفت، پایان دادن به بحث

اصرار یا بالا بردن تنش معمولاً مقاومت ایجاد می‌کند. اگر دیدید فرد حرف شما را نمی‌پذیرد، محترمانه فاصله بگیرید و در صورت نیاز، موضوع را به مسیرهای رسمیِ مربوط بسپارید.

۹) استفاده از الگوی گفتار و رفتار خود

گاهی اثر تذکر از زبان مهم‌تر است. نحوه پوشش، راه رفتن، صدای آرام، و برخورد محترمانه خودمان، باعث می‌شود فرد احساس تهدید نکند و امکان پذیرش پیدا کند.

۱۰) در کنار تذکر، معرفی مسیر یادگیری فرهنگی

مثلاً معرفی منابع، آموزش‌های سبک زندگی و تبیین ارزش‌ها (در چارچوب خانواده/مسجد/مدرسه/برنامه‌های فرهنگی) باعث می‌شود اصلاح فقط “تنبیهی” نباشد و ریشه‌دار شود.