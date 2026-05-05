جهان اسلام یکدل و متحد حول محور «ایران»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برپایی موکبهای بینالمللی کشورهای محور مقاومت در میادین ایرانشهر یا دعوتهای ویژه در برنامههای خیابانی، افزون بر دلگرمی به ملت مقاوم ایران از فرهنگی مشترک و باوری راسخ در راستای ایستادگی در مسیر آزادگی و همدلی بیشتر ملتها در کنار هم حکایت دارد.
در یکی از همین غرفههای میدانی که با حضور نمایندگان ملتهای مختلف، صحبتهای انور ابراهیم، مهمانی از مالزی حماسه حضور اقشار مختلف اجتماعی را به صحنهای ماندگار از اتحاد میان مردم جهان اسلام تبدیل کرد.
این مرد مالزیایی که با پیراهن بومی خودش و با الصاق بج سینهای مزین به پرچم جمهوری اسلامی ایران در مقابل ملت شریف ظاهر شده بود با تمجید از ایستادگی مثالزدنی اقشار مختلف اجتماعی در ایران مقابل سفاکترین دشمنان بشریت گفت: نه من، نه خانواده همراهم و نه حتی ملت سی میلیون نفری پراکنده در مجمعالجزایر مالزی که دولت رسمی ما نیز در حمایت و همراهی با ایران سرافزار همعهد و پیمانند.
وی ادامه داد: در پی تجاوز ددمنشانه آمریکایی صهیونی به خاک ایران افزون بر حمایتهای ملت مسلمان مالزی، نخستوزیر مالزی نه فقط از شما ایرانیهای غیور حمایت قاطع داشت که در موضعی کمسابقه از سکوت کشورهای جهان نسبت به این تجاوز آشکار به ایران انتقاد کرد.
این کنشگر مالایی با تأکید بر تقریب مذاهب اسلامی و ائتلاف امت واحده دینی گفت: به بیان معمار کبیر تنها انقلاب اسلامی در جهان اگر وفاق ملتهای پیرو باشد و اگر مسلمین در برابر دشمن مشترک خودشان مجتمع باشند و بر فرض هر کدام یک سطل آب در مسیر نابودی این رژیم کودککش بردارند این هیئت مذموم را سیل خواهد برد.
در مدت کوتاهی پس از وقوع جنگ سوم تحمیلی علیه ایران، انور ابراهیم در یک نشست محلی اعلام کرد که این کشور بر موضع مستقل و حاکمیتی خود برای بیان حقیقت در سطح بینالمللی، حتی اگر پذیرش آن برای برخی از کشورها و قدرتهای بزرگ جهانی دشوار باشد، پابرجاست و حمله به ایران را محکوم میکند.
عالیترین مقام اجرایی کشور مالزی در این خصوص، اظهار کرد: «فقط تصور کنید که اگر تجاوزی چون حمله به یک مدرسه یا ترور یک رهبر مذهبی کلیدی در غرب رخ داده بود، تمام جهان هفتهها و ماهها در محکومیت این حملات به خروش میآمد»!
