به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام علی مهدیان در یاداشتی با عنوان «مهمتر از خود حجاب» که در شماره 17 نشریه عهد منتشر شده است، می نویسد: خانمهای کمحجاب یا بیحجاب این شبها در میدان حضور دارند و دوشادوش با حجابها، از انقلاب دفاع میکنند. در این تجمعات، خانمهایی حضور دارند که حجاب مناسبی ندارند و عدهای برایشان سوال هست که با این تیپ آدمها چه باید کرد. چرا این خانم با این وضعیت آمده و شعار میدهد و پرچم تکان میدهد؟ تذکر بدهیم یا نه؟ برخورد بکنیم یا نه؟ اگر برخورد کنیم از تجمع دور میشود و اگر برخورد نکنیم حجاب الهی روی زمین میماند.
عدهای هم نقد میکنند که شما با این رویکرد، این بیحجابی را تثبیت میکنید و علت این کار، عدم توانایی شما برای مقابله با بیحجابی است. زمانی که دیدید نمیتوانید مسألهی بیحجابی را حل کنید، کلاً آن را رها کردید.
وقتی ما اهم و مهم احکام را ندانیم، در تنظیم روابط اجتماعی و در تزاحمات، نمیدانیم کدام مقدم است. در ساختار جامعه فقهی، نمیدانیم از کجا شروع کنیم و اولویتبندی احکام چگونه است و چه نسبتی با هم دارند.
حجاب یکی از احکام فقهی است که گاهی علاوه بر حرمت فقهی، حرمت سیاسی هم پیدا میکند. چرا حرمت سیاسی پیدا میکند؟ چون گاهی بیحجابی تبدیل میشود به نمادی که کفر با آن بیحجابی، با نماد اسلام میجنگید. با دیدن یک بیحجاب، این تصور ایجاد میشود که این شخص با ما نیست و با دشمن است. نه اینکه رفتارش مثل کفر است، نه، دقیقاً خود کفر است؛ چون مصداق تبعیت از طاغوت شده است. لذا این حرمت سیاسی دارد و شدت آن به مراتب بیشتر از حرمت فقهی است.
حال فرض کنید من میخواهم بیحجابی را در جامعه ریشهکن کنم، به کجا باید حمله کنم؟ باید به مغز بیحجابی حمله کنم تا خود بیحجابی درست شود. با شهادت رهبرمان، این مردم و این انقلاب که در جامعه شکل گرفته است و این بیحجابی که با آمدنش در تجمعات، عُلقهای به نظام الهی، با رهبر، با هویت جمعی، با درگیری با دشمن نشان میدهد. در این صورت، شما در اصل بهواسطه این اتفاق کلان اجتماعی در حال زدن اساس بیحجابی هستید.
اینکه یک بیحجاب آمده وسط میدان فریاد میزند «ما یک هویتیم»، «ما یک رهبر داریم» و کنار ما پرچم تکان میدهد، همهی اینها چقدر مهمتر از خود حجاب است؟ این امر مهم را متوجه نیستید. اگر اصل و فرع را متوجه شدید که الآن باید به مغز بیحجابی زد، دقیقاً به کمک همان بیحجاب، آن مرکز ترویج دهندهی بیحجابی را نابود میکنید.
الان وقت این است که راه را باز کنید تا بیشتر در این جمع قرار بگیرند. اینطور نیست که در یک نقطه باید یک شخص همه دین را بدون ذره ای نقص عمل کند. وقتی فعلاً نمیتوانید چیزی را درست کنید، چرا آن قسمت که درست هست را خراب میکنید؟ وقتی فعلاً نمیتوانید مسأله بیحجابی را درست کنید، چرا این هویت جمعی، این حضور در میدان، این ضربه مستقیم به بی حجابی و… را خراب میکنید.
