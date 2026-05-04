به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمداسماعیل خورشیدی در برنامه شرح آیات قرآن (سوره ممتحنه) قبل از نماز ظهر و عصر، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تبیین مفاهیم کلیدی سوره ممتحنه پرداخت.

وی با اشاره به فرمایش امام سجاد(ع) که تلاوت این سوره را عامل استقرار نور ایمان در قلب معرفی فرمودند، اظهار داشت: این سوره به «مرزبانی میان مؤمنان و دشمنان خدا» اختصاص دارد و در آیات چهار و پنج، حضرت ابراهیم(ع) را به‌عنوان «اسوه حسنه» برای مؤمنان معرفی کرده و دعای او را به ما آموخته است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه حضرت ابراهیم(ع) پردعاترین پیامبر در قرآن است و ۲۵ دعا از ایشان در قرآن ذکر شده است گفت: مفهوم دعای حضرت ابراهیم(ع) در آیات ۴ و ۵ سوره ممتحنه این است که خداوندا، ما را به دست دشمن عذاب نده و دچار بلا و آشوبی مکن که کافران بگویند «اگر شما بر حق بودید، گرفتار نمی‌شدید».

علامه طبرسی در «مجمع‌البیان»، می‌گوید فتنه تنها به معنای «آشوب و عذاب نظامی» نیست؛ بلکه شامل فتنه نظامی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود و امروز می‌بینیم که دشمن از هر سه جبهه ما را مورد هجمه قرار داده است.

حجت‌الاسلام خورشیدی در پایان تأکید کرد: «عزیز و حکیم» تنها خداست و تمام قدرت‌ها در این میان ظهور می‌کنند. مؤمنان باید این دعای نورانی را در روزهای حساس کنونی زیاد زمزمه کنند و از خداوند پیروزی نهایی بر بدترین دشمنان را به دست رزمندگان اسلام مسئلت نمایند.

