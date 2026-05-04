به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا اعوانی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: کتاب صحیفه سجادیه جا دارد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به دومین دعای کتاب صحیفه سجادیه، مطرح کرد: امام سجاد(ع) در این دعا این گونه خدا را یاد می‌کنند که حمد، سپاس، ستایش و شکر مخصوص آن خدایی است که نعمت بزرگ پیامبر(ص) به ما داد و این نعمت را به امت‌های گذشته نداد.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه دعا را باید در کنار آیه ۱۶۴ سوره آل عمران دید، عنوان کرد: قرآن کریم شأن پیامبر(ص) را معلم بودن یاد می‌کند و آن‌ هم معلم کتاب آسمانی قرآن کریم که قرار است مردم را به وسیله آن تزکیه کند و رشد دهد.

وی با اشاره به اینکه خداوند بهترین معلم در طول تاریخ بشریت را به ما داده است، خاطرنشان کرد: اگر کسی با وجود این معلم در طول مسیر کم بیاورد دیگر کم‌کاری معلم نیست.

اعوانی اضافه کرد: امام سجاد(ع) در ادامه این دعای دوم صحیفه سجادیه این گونه می‌فرمایند که خدایا این پیامبر عظیم الشأن(ص) جان خود را به زحمت انداخت تا حرف‌های تو را به ما برساند.

وی با بیان اینکه بهترین معلم بشریت جان خود را خسته کرد تا مردم را به سمت دین خدا رهنمون کند، تصریح کرد: پس از رسول خدا(ص) تلاشی که این معلم داشت به بیراهه کشیده شد و رسید به امروز که می‌بینید امت اسلام به چه روزی افتاده است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به اینکه امام سجاد(ع) حکومت را برای خدا می‌خواهند، یادآور شد: در روایات می‌خوانیم که امام سجاد(ع) غم بزرگی دارند و آن حکومت الهی است که به دست غیر افتاده است، درنتیجه جمهوری اسلامی توانست به اندازه خود این غم را از دل امام سجاد(ع) بردارد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم جبهه حق را اهل اتصال محکم با پروردگار می‌داند، گفت: در داستان‌های قرآنی نیز جبهه حق که اقلیت هستند زمانی که با دشمن روبرو می‌شوند، دعا می‌کنند و ثمره آن پیروزی است.

اعوانی با اشاره به اینکه امیرالمومنین(ع) نیز هر زمانی در معرکه قرار می‌گرفتند دعا می‌کردند و دل‌خوشی ایشان این بود که با خدا ارتباط برقرار می‌کردند، بیان کرد: تفاوت اصلی جبهه حق با جبهه کفر این است که ما اعتقاد داریم که تحت فرمان و هدایت بزرگ‌ترین قدرت یعنی خداوند هستیم.

وی با بیان اینکه در دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه نیز امام سجاد(ع) می‌فرمایند که تک تک شما مرزبانان دین الهی باشید، اظهار کرد: باتوجه به این دعا تجمعات شبانه که توسط تک تک شما صورت می‌گیرد مورد تائید خداوند متعال است.

.........

پایان پیام/